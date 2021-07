Contrario al vaccino, la moglie 47enne muore di Covid: “Vaccinatevi, nessuno deve vivere il mio dramma” Ysmael Vega, originario dello Stato USA dell’Arizona, ha perso la moglie per il Coronavirus. L’uomo era contrario alla vaccinazione: “Il Covid arriva e solo un anno dopo c’è già un vaccino. Non conosciamo gli effetti collaterali” ha detto all’emittente KTAR News. Dopo la tragedia si è ricreduto: “Quello che ho vissuto, non voglio che nessun altro lo sperimenti”.

A cura di Biagio Chiariello

Era contrario al vaccino, ma dopo aver perso la moglie per il Covid è stato costretto a riconsiderare le sue posizioni. Ysmael Vega era scettico in merito agli effetti collaterali della vaccinazione anti Coronavirus, ma ora vorrebbe che "tutti" si vaccinassero per evitare la stessa tragedia che ha vissuto la sua famiglia. La moglie 47enne, Fernanda, è morta il 13 luglio dopo aver contratto il Covid e aver sviluppato un coagulo di sangue nei polmoni. La coppia e il figlio adolescente hanno contratto il virus all'inizio del mese da una delle loro figlie, ma solo la signora Vega si è ammalata più gravemente. Tutta la famiglia, originaria dell'Arizona, si era rifiutata di sottoporsi al vaccino a causa delle preoccupazioni sugli effetti collaterali, ha spiegato l'uomo in una serie di interviste ai media dopo la tragedia. "Il Covid arriva e solo un anno dopo c'è già un vaccino. Non conosciamo gli effetti collaterali" ha detto all'emittente KTAR News.

Ysmael ha affermato che sua moglie, che lascia quattro figli e 10 nipoti, sembrava relativamente in salute dopo aver contratto il virus, ma la situazione è peggiorata rapidamente il 13 luglio, quando è stata ricoverata d'urgenza in ospedale. Il personale medico ha scoperto un coagulo di sangue in uno dei polmoni dell'ex operatore sanitario e ha spiegato ai familiari che non c'erano possibilità di salvarla. "È morta entro un'ora", ha detto il signor Vega alla stazione di notizie locale Fox 5. "Tutto quello che ho fatto è stato tenerle la mano, massaggiarle i capelli e dirle quanto mi mancava", ha spiegato l'uomo. “Ma ho visto la pace nei suoi occhi. Non c'era più dolore. Il dolore era solo per il fatto che se n'era andata".

Ysmail Vega si sta riprendendo da un attacco di polmonite, causato proprio dal coronavirus, e ha affermato di aver completamente riconsiderato la sua posizione sui vaccini Covid e incoraggiato chiunque altro si senta riluttante a fare lo stesso. "Ovviamente farò il vaccino, sì, anche se non ti coprirà al 100%", ha detto a KTAR News. "Quello che ho vissuto, non voglio che nessun altro lo sperimenti. Ognuno fa le proprie scelte, ma il Covid è reale e quello che ho passato non voglio torni di nuovo… Consiglierei a tutti di fare il vaccino e io stesso lo farò” ha concluso.