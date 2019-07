Circa un terzo dei rider assaggia il cibo che deve consegnare ai clienti. E' questo il risultato di una ricerca condotta negli Stati Uniti da Us Food, la più grande società di distribuzione alimentare a stelle e strisce che fattura 24 miliardi di dollari l’anno e che ha analizzato il mondo delle consegne a domicilio attraverso interviste a circa 1500 persone tra consumatori e addetti agli ordini. Mentre per i primi il reclamo più frequente riguarda le pietanze che arrivano fredde a causa degli eccessivi ritardi nelle consegne, i secondi hanno ammesso di non riuscire a resistere alla tentazione di provare di tanto in tanto le prelibatezze che devono portare a destinazione.

Centocinquanta fattorini su 500 intervistati hanno dato un morso al cibo da consegnare, pari cioè al 28 per cento del totale, tanto che i clienti vorrebbero che i ristoranti usassero confezioni a prova di manomissioni. E il 54% ha inoltre detto di averlo annusato. Eppure, anche loro hanno espresso varie lamentele, che riguardano soprattutto la mancia troppo bassa o spesso inesistente. Non esattamente una sorpresa se si considera che circa un terzo dei clienti interpellati non lascerebbe di mancia più di 5 dollari mentre il 28% pagherebbe fino a 15 dollari. "Il 95% ha affermato di dare la mancia al rider con il 63% che lo fa direttamente attraverso la app. Il 53% del campione ammette che l'entità della mancia è influenzata dalle condizioni meteo", hanno aggiunto i fautori della ricerca, che hanno poi concluso: "Ci spiace dover riportare che certe volte l’impulso ha il sopravvento sui fattorini ed essi violano il loro sacro dovere mentre sono impegnati nelle consegne".