Confessa in diretta tv l’omicidio dei genitori: “Li ho strangolati e seppelliti in giardino”

Una sorprendente confessione in diretta televisiva ha portato all'arresto di un uomo di 53 anni con l'accusa di duplice omicidio. È accaduto negli Stati Uniti, dove Lorenz Kraus ha ammesso davanti alle telecamere di WRGB di aver ucciso e sepolto i propri genitori nel giardino di casa, otto anni dopo la loro scomparsa.

L'intervista, andata in onda giovedì scorso, è stata realizzata mentre gli inquirenti stavano rinvenendo i resti umani nella proprietà di famiglia. "Li ho sepolti qui," ha dichiarato Kraus al giornalista Greg Floyd, descrivendo nei dettagli come avrebbe strangolato il padre con le mani e la madre con una corda. "Mia madre ha appoggiato la testa sul petto di mio padre dopo la sua morte. Alcune ore dopo, l'ho finita", ha raccontato con agghiacciante lucidità.

Le indagini erano scattate a maggio, quando l'Amministrazione della Previdenza Sociale di Albany, New York, aveva segnalato un'anomalia: Franz e Theresia Kraus, rispettivamente 92 e 83 anni, continuavano a percepire i sussidi ma nessuno li vedeva da anni. Un controllo del 2020, richiesto da un parente, non aveva dato esiti: un vicino aveva riferito che la coppia si era trasferita all'estero. Gli scavi nel cortile hanno portato mercoledì al ritrovamento dei primi resti, seguiti da un secondo corpo il giorno successivo. Il capo della polizia Brendan Cox si è detto certo dell'identità delle vittime.

Durante l'intervista, Kraus ha tentato di giustificare il gesto come un atto pietoso. "Sapevano di stare peggiorando," ha affermato, riferendosi ai problemi di salute dei genitori: la madre ferita in un incidente stradale, il padre impossibilitato a guidare dopo un'operazione agli occhi. "Ho fatto il mio dovere. La loro sofferenza era la mia preoccupazione principale", ha sostenuto, spingendosi a invocare un ampliamento delle leggi per gestire "questo tipo di situazioni".

La polizia lo ha arrestato immediatamente all'uscita dagli studi televisivi. Venerdì si è dichiarato non colpevole di due omicidi e occultamento di cadavere. Il giudice ha disposto la custodia cautelare senza cauzione.

L'intervista ha sollevato questioni etiche e legali. Il direttore della stazione Stone Grissom ha rivelato di aver personalmente perquisito Kraus prima della registrazione e che un agente in borghese era presente nell'atrio. La difesa, rappresentata dall'avvocato Rebekah Sokol, ha espresso "serie preoccupazioni", definendo il colloquio simile a "un interrogatorio di polizia".