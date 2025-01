Condannato per gli abusi sull’ex moglie, Dominique Pelicot interrogato per due casi irrisolti degli anni ’90

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Un'immagine disegnata durante il processo che ha visto imputati Dominique Pelicot e altri 50 uomini per gli abusi su Gisèle Pelicot (nel disegno i due ex coniugi).

Dominique Pelicot, condannato per aver drogato e fatto violentare da altri uomini l'ex moglie Gisèle, è stato interrogato oggi, giovedì 29 gennaio, in merito ad altri casi di stupro e omicidio per i quali è indagato.

L'uomo sta attualmente scontando una pena detentiva di 20 anni dopo essere stato riconosciuto colpevole a dicembre per gli orribili abusi sessuali ai danni della sua ormai ex coniuge. La sua legale, Béatrice Zavarro, ha detto all'Associated Press che dovrà affrontare prossimamente un nuovo interrogatorio da parte di un giudice inquirente specializzato nei casi irrisolti.

I casi per i quali Pelicot è sospettato risalgono infatti agli anni '90 e sono rimasti senza soluzione. Uno riguarda Sophie Narme, un'agente immobiliare uccisa a Parigi il 4 dicembre 1991. L'avvocata dell'uomo ha riferito che il suo assistito nega qualsiasi coinvolgimento nell'omicidio.

L'altro è il tentato stupro a mano armata di un'altra agente immobiliare alla periferia di Parigi l'11 maggio 1999. Pélicot ammetterebbe in questo caso di aver incontrato la donna e di aver cercato di spogliarla, ma nega il tentato stupro, ha affermato il suo avvocato.

"Ha ammesso di essere stato in contatto con questa giovane donna. Il suo Dna è lì, quindi non c'è alcun problema. Ha ammesso di aver avuto un litigio con lei, di aver cercato di spogliarla, ma con intenzioni diverse dal tentativo di stupro", ha detto.

Dominique Pelicot è formalmente indagato per entrambi i crimini dall'ottobre 2022, gli investigatori ritengono che ci siano prove concrete contro di lui. L'avvocato Florence Rault, che rappresenta la famiglia di Narme e la donna vittima del tentato stupro, ha affermato che una serie di somiglianze tra i casi del 1991 e del 1999 suggeriscono che l'autore potrebbe essere lo stesso in entrambi i casi.

I due casi sono stati fatti confluire in un'unica indagine nel settembre 2022, come ricorda la Cnn.

L'ex moglie di Pelicot, Gisèle, che non c'entra con i due casi irrisolti (se non per il fatto di essere l'ex moglie dell'indagato), è diventata un'eroina per molti in Francia e all'estero per aver coraggiosamente chiesto che il processo che ha coinvolto gli uomini condannati per averla violentata si svolgesse in udienza pubblica.

Le prove a carico dell'ex marito e degli altri 50 imputati includevano video degli abusi svoltisi nella casa in cui abitavano i due coniugi, nella cittadina di Mazan, e che Dominique Pélicot aveva filmato e custodito. La polizia aveva trovato più di 20mila foto e video, archiviati su unità di computer e catalogati in cartelle contrassegnate con "abuso", "i suoi stupratori", "notte da sola" e altri titoli simili.