Come sarà la Striscia di Gaza in futuro?: il nuovo episodio di "Nel Caso Te Lo Fossi Perso"

Oggi l’Italia festeggia 80 anni dalla Liberazione del nostro Paese dal nazifascismo. 80 anni di Liberazione dall’oppressione, dalla dittatura, dalla violenza. 80 anni fa i partigiani immaginavano un futuro diverso per l’Italia e hanno lottato per ottenerlo. Su Fanpage.it oggi trovate moltissimi articoli e video sul significato di questa ricorrenza: questa puntata speciale per il 25 aprile la dedichiamo a un altro futuro. Quello della Striscia di Gaza, perché dobbiamo essere tutti consapevoli su ciò che rischia di diventare.

Da subito dopo il 7 ottobre le Forze di Difesa israeliane sono al lavoro per ridisegnare, letteralmente, la mappa di Gaza, i suoi paesaggi e il suo territorio. Stanno costruendo una zona cuscinetto, all'interno della Striscia, che si snoda lungo tutto il confine. Una zona di morte, dove non c’è letteralmente niente, dove nulla si muove, e se qualcuno prova ad attraversarla viene subito avvistato. E abbattuto.

Questa zona si chiama “Il Perimetro”.

A raccontare quello che sta accadendo è un nuovo report di Breaking The Silence, una ong in cui diversi veterani israeliani raccontano la realtà dell’occupazione a Gaza e in Cisgiordania. Un report che appunto, attraverso le testimonianze di diversi soldati, fa luce su come Tel Aviv si immagina il futuro di Gaza. Ed è un futuro incredibilmente simile a quello di una prigione a cielo aperto.

