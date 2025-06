Colombia, 15enne spara sul candidato alla presidenza Miguel Uribe al comizio: è gravissimo Miguel Uribe è stato ferito gravemente in un attentato a colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale. A sparare sarebbe stato un ragazzino di soli 15 anni immediatamente fermato dalla polizia che però ritiene siano coinvolte più persone e che abbia agito per conto di altri. La moglie del politico: “Sta lottando tra la vita e la morte” Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il senatore e candidato alla presidenza del Colombia Miguel Uribe è stato ferito gravemente in un attentato a colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale a Fontibón, nel distretto della capitale Bogotà. A sparare sarebbe stato un ragazzino di soli 15 anni immediatamente fermato dalla polizia che pero ritiene siano coinvolte più persone e che abbia agito per conto di altri e sta proseguendo le indagini per accertare i fatti.

Il senatore 39enne dell’opposizione colombiana è stato colpito da almeno due proiettili sabato pomeriggio mentre si trovava a un evento della campagna elettorale in corso programmato da tempo. Immediatamente soccorso dai suoi assistenti e dagli altri presenti sul posto, Miguel Uribe è stato trasportato d’urgenza al più vicino ospedale e quindi trasferito in un altro centro medico dove è stato operato d’urgenza. Alcune immagini dei concitati momenti dopo gli spari, mostrano polizia e civili che trasportano a braccia il politico colpito verso un’ambulanza.

Fonti del partito vicine a Uribe hanno riferito ai media locali che il candidato presidenziale versa in condizioni di salute gravissime. Il centro medico presso cui il senatore è attualmente in cura ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che è stato sottoposto a "un intervento neurochirurgico e vascolare periferico". "Sono stati attivati ​​tutti i protocolli di assistenza ad alta complessità richiesti" aggiunge la nota.

"Miguel sta lottando tra la vita e la morte. Chiediamo a Dio di guidare le mani dei medici che lo stanno curando. Chiedo a tutti di unirsi a noi in una catena di preghiera per la vita di Miguel", ha scritto la moglie del senatore sui social.

Secondo quanto comunicato dalla Procura, Miguel Uribe è stato colpito almeno due volte dagli spari, una alla testa e una al ginocchio. La polizia ha confermato che in seguito all’attentato ha arrestato un minorenne di 15 anni mentre sono in corso le ricerche per individuare un altro sospettato. Per ora, gli inquirenti hanno dichiarato che il minorenne portava con sé un'arma da fuoco tipo Glock da nove millimetri e che ha già quattro piste di indagine per chiarire i fatti. L’episodio ha colpito il Paese sudamericano dove Il partito di opposizione del senatore denuncia la gravità dell'agguato, mentre il governo condanna l’episodio e chiede un’indagine approfondita.