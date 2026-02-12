Cina, un’enorme voragine inghiotte una strada di Shanghai, il video del crollo

Un'enorme voragine ha squarciato una trafficata strada di Shanghai, la "capitale economica" cinese, inghiottendo un'ampia sezione di asfalto in pochi secondi e provocando crepe negli edifici delle vicinanze. Il momento in cui avvenuto l'incidente è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza della zona: si può vedere il terreno cedere senza preavviso, trasformando una normale strada in un grande cratere. Diversi veicoli hanno sterzato all'ultimo secondo, appena pochi istanti prima di finire nella voragine.

L'incidente si è verificato nei pressi di Qixin Road, nel distretto di Minhang, dove alcune società di costruzione avevano segnalato una perdita d'acqua il giorno prima. Questa mattina, però, quel piccolo inconveniente si è trasformato in un disastro: una buca larga dai 10 ai 20 metri si è aperta nel terreno inghiottendo tonnellate di asfalto, cemento e terra. Non sono state registrate vittime, ma sono stati segnalati danni agli edifici vicini.

Shanghai sorge su un terreno alluvionale soggetto a cedimenti, aggravati da anni di pompaggio delle falde acquifere e dal rapido boom edilizio. Gli esperti indicano come le cause principali di grandi eventi franosi siano i vuoti sotterranei causati da rotture di tubature, strati di sabbia sciolta e vecchie infrastrutture.

Solo due anni fa, nel gennaio 2024, una rottura di una condotta fognaria nella stessa area di Minhang fece sprofondare un'altra strada di quasi 10 metri, senza causare feriti.