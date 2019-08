Un ragazzino cinese sarebbe rimasto ucciso in un fast food mentre giocava col suo telefono cellulare. Il 13enne aveva collegato il suo smartphone Huawei a una presa di corrente usando un “cavo di terze parti”, ha rivelato sua sorella ai media locali. È stato dichiarato morto in ospedale dopo che i medici hanno cercato di rianimarlo per più di due ore, ha affermato la ragazza. L'incidente è avvenuto venerdì scorso a Nanchang, la capitale della provincia del Jiangxi, secondo quanto riferito da Jiangxi Net TV.

Stando a quanto ricostruito, il ragazzino, identificato col cognome, Liu, stava cenando con un compagno di classe in un ristorante di pollo fritto. Nel video di una telecamera di videosorveglianza, rilasciato dalla stazione locale, si vedono Liu e l’amico seduti ad un tavolo. La vittima, vestita con una maglietta verde fosforescente, tiene il telefono in mentre ricarica lo smartphone a una presa a muro. Pochi secondi dopo, Liu inizia a scuotersi per poi irrigidirsi quasi certamente colpito da una scossa elettrica.

Più tardi si lascia cadere, stringendo ancora il telefono tra le mani, mentre il suo amico si avvicinava per controllarlo. Il 13enne è morto poco dopo in ospedale. La sorella ha detto che presentava segni di bruciatura sul viso e sul corpo. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta da parte delle autorità locali. Il fast food è stato chiuso per due giorni a causa dell'incidente per poi essere riaperto.