Chiede il divorzio al marito, lui le spara davanti alla figlioletta: morta l'influencer Theresa Cachuele L'influencer Theresa Cachuele è morta dopo essere stata vittima di un'aggressione a mano armata da parte del marito al quale aveva chiesto il divorzio. La donna è stata aggredita nel parcheggio di un centro commerciale sotto gli occhi della figlia minore.

A cura di Gabriella Mazzeo

Theresa Cachuele, una influencer 33enne, sarebbe stata uccisa dal marito nella serata di venerdì dal suo ex marito, Jason Chuela, nel parcheggio di un centro commerciale di Honolulu. La donna, che lavorava sui social media ed era madre di 3 figli, sarebbe stata aggredita nella serata di venerdì davanti alla figlia minore con un'arma da fuoco. Stando a quanto reso noto, la bimba di circa 8 anni ha assistito all'aggressione da parte del padre, che avrebbe colpito la 33enne col alcuni colpi di pistola alla testa. A riportare la notizia è l'affiliata locale della ABC, la rete KITV.

L'uomo avrebbe seguito in auto l'ex moglie, aspettando di vederla uscire nel parcheggio del centro commerciale. La 33enne avrebbe avuto solo il tempo di far salire la figlioletta in auto prima di essere raggiunta dall'uomo ed essere uccisa a colpi di arma da fuoco. Jason Chuela si è poi suicidato poco lontano.

La donna aveva chiesto e ottenuto un ordine restrittivo nei confronti del padre dei suoi tre figli. L'8 dicembre aveva finalmente ottenuto il provvedimento che prevedeva che l'ex marito non potesse avvicinarsi a lei e ai suoi bambini. Alla polizia, la 33enne aveva raccontato che il marito aveva minacciato di "uccidersi davanti a lei e ai minori che in quel momento era no presenti".

Secondo l'ordine restrittivo, l'uomo avrebbe potuto contattare la 33enne solo per discutere la custodia dei figli. Pochi giorni dopo, invece, Chuela avrebbe seguito l'auto della ex per poi aggredirla nel parcheggio davanti alla figlia minore. In casa, l'uomo aveva 5 armi da fuoco registrate per il quale il tribunale aveva disposto il sequestro già quando l'ordine restrittivo era stato accettato. Nonostante il volere del tribunale, però, l'aggressore è riuscito lo stesso a procurarsi una pistola per aggredire la donna con la quale era stato sposato per 10 anni.

La 33enne era proprietaria di un'attività imprenditoriale, la House of Glam Hawaii, e lavorava sui social media come influencer. La donna aveva recentemente chiesto il divorzio.