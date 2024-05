video suggerito

Turista investita e uccisa in strada davanti al marito: pirata della strada si costituisce a Palermo Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due coniugi stavano attraversando la strada quando una vettura è sopraggiunta investendo in pieno la 31enne. L'automobilista si è dileguato prima di costituirsi diverse ore dopo alle forze dell'ordine.

A cura di Antonio Palma

Una turista di 31 anni è stata investita e uccisa da un'auto in strada nelle scorse ore a Palermo e poi lasciata sull'asfalto dal conducente della vettura, che si è dileguato prima di costituirsi diverse ore dopo alle forze dell'ordine. La tragedia si è consumata nella notte tra sabato 11 e domenica 12 maggio, intorno alle 2 in corso Tukory, nel centro del capoluogo siciliano. La vittima si chiamava Patrycja Bartosik Weder e stava camminando in compagnia del marito quando è avvenuto il fatto.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, i due coniugi pare stessero attraversando la strada, il largo vialone nel centro di Palermo, quando una vettura è sopraggiunta a notevole velocità investendo in pieno la 31enne. La donna è stata sbalzata violentemente sull'asfalto dove è rimasta priva di sensi. Immediati i soccorsi da parte del personale del 118 dopo l'allarme lanciato dal marito della donna che ha assistito all'intera terribile scena.

I sanitari giunto sul posto hanno provveduto al trasporto immediato della donna al pronto soccorso con codice di massima urgenza. Le condizioni della trentunenne però erano apparse subito gravissime ed è stata dichiarata morta all'arrivo in ospedale, nonostante i tentativi di rianimarla da parte dei medici.

Sul luogo dell'investiremo mortale anche gli agenti della sezione infortunistica stradale della polizia municipale di Palermo che hanno effettuato i rilievi del caso e ascoltato i testimoni, tra cui il marito della donna, per ricostruire i fatti. In base al racconto, gli stessi agenti si erano messi sulle tracce dell’auto pirata, una Smart di colore scuro, quando il conducente si è presentato spontaneamente all'alba di oggi.

L'uomo, come apprende l'Adnkronos, si è presentato all'alba al comando della Polizia municipale e quindi è stato ascoltato e sottoposto agli esami di alcoltest. Secondo quanto riporta Palermo Today, il controllo avvenuto in mattinata avrebbe fatto segnare valori leggermente superiore al consentito per la guida. Si tratta di un 47enne palermitano ora denunciato a piede libero per il reato di omicidio stradale.