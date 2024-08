video suggerito

Chicago, resta incastrata nel nastro trasportatore del ritiro bagaglio: morta donna di 57 anni I fatti sono avvenuti all'aeroporto di Chicago, nello Stato Usa dell'Illinois. Pare che la donna (che non lavorava nello scalo) fosse entrata in un'area riservata intorno alle 2.30 di giovedì 8 agosto. È stata ritrovata senza vita solo dopo circa cinque ore. Sul corpo della vittima sarà condotta l'autopsia.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Una donna di 57 anni è morta dopo essere rimasta incastrata nel nastro trasportatore del ritiro bagagli del Chicago O’Hare International Airport, nello Stato Usa dell'Illinois. I fatti sono avvenuti intorno alle 7.45 di giovedì 8 agosto nei pressi del Terminal 5 dello scalo americano, ha affermato il Dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago.

I primi soccorritori hanno individuato la vittima "impigliata nel sistema di nastri trasportatori utilizzato per spostare i bagagli", hanno affermato i vigili del fuoco, secondo ABC News. Per la donna (non ancora identificata) non c'era già più nulla da fare. "Non si tratta di una dipendente dell'aeroporto, non lavorava lì" ha affermato un portavoce del Dipartimento del Lavoro.

Le riprese delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato la donna "entrare in un'area riservata non occupata alle 2.27 di mattina", ha affermato la polizia. La "sala bagagli non era accessibile al pubblico", ha affermato Larry Langford, portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago, e "non è chiaro come ci sia riuscita".

Nathaniel Blackman, portavoce della polizia, ha spiegato all'Associated Press che "nessuno stava guardando le telecamere di sorveglianza in tempo reale" e che gli investigatori hanno esaminato il filmato solo dopo che il corpo della donna è stato scoperto cinque ore dopo.

L'area del nastro trasportatore dei bagagli è stata dichiarata scena del crimine, con il Dipartimento di polizia di Chicago che sta indagando.

Sul corpo della vittima sarà condotta l'autopsia nella giornata di oggi venerdì 9 agosto da parte dell'ufficio del medico legale della contea di Cook.

L'Amministrazione per la Sicurezza e la Salute sul lavoro ha dichiarato alla CBS News che non sta indagando sull'incidente poiché la vittima non era un dipendente dell'aeroporto.