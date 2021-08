Chi non è vaccinato non potrà entrare negli Stati Uniti Gli Stati Uniti potrebbero imporre l’obbligo di essere vaccinati a tutti i viaggiatori che arriveranno dall’estero onde evitare – o quanto meno limitare al massimo – l’importazione di nuovi casi e soprattutto di pericolose varianti. A renderlo noto è stato un funzionario della Casa Bianca.

A cura di Davide Falcioni

Gli Stati Uniti potrebbero imporre l'obbligo di essere vaccinati a tutti i viaggiatori che arriveranno dall'estero onde evitare – o quanto meno limitare al massimo – l'importazione di nuovi casi e soprattutto di pericolose varianti. A renderlo noto è stato un funzionario della Casa Bianca. Il requisito verrebbe introdotto allo scopo esplicito di allentare le restrizioni di viaggio per i cittadini stranieri nel Paese. Nessuna tempistica è stata ancora definita, poiché i gruppi di lavoro stanno studiando come e quando muoversi verso la ripresa dei viaggi normali in sicurezza, ma alla fine tutti i cittadini stranieri interessati ad arrivare negli Usa, con alcune eccezioni, dovrebbero essere vaccinati contro il Covid-19.

L'amministrazione Biden ha mantenuto in vigore una politica di forte limitazione ai viaggi che ha gravemente colpito il settore turistico. In base alle regole attualmente in vigore, ai residenti non statunitensi provenienti da Cina, area Schengen europea, Regno Unito, Irlanda, Brasile, Sudafrica e India nei 14 giorni precedenti è vietato l'ingresso negli Usa. Tutti coloro che entrano nel paese, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, sono tenuti a mostrare la prova di un test sul Covid-19 negativo effettuato entro tre giorni dal viaggio: tale misura è stata presa tenendo in considerazione la maggiore trasmissibilità della variante Delta e la sua capacità di "bucare" i vaccini.

Negli Stati Uniti, secondo il CDC, il 70% di tutti gli adulti è stato vaccinato almeno una volta. Quasi la metà di tutti gli americani (49,7%) ha ricevuto due dosi. Il presidente Joe Biden a marzo aveva annunciato che entro il Giorno dell'Indipendenza, il 4 luglio, il 70% degli adulti americani avrebbe ricevuto almeno un'iniezione. Questo obiettivo è stato raggiunto con circa un mese di ritardo.