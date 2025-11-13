Esteri
Chi era Virginia Giuffre e cosa c’entra con il caso Epstein: l’email che parla di Donald Trump

Virginia Giuffre, morta suicida a 41 anni ad aprile, ha denunciato gli abusi subiti da Jeffrey Epstein e dal principe Andrea, secondogenito di Elisabetta II, diventando simbolo nella lotta contro la violenza e il traffico sessuale. In una mail di Epstein, resa pubblica di recente, comparirebbe anche il nome del presidente Usa Donald Trump.
A cura di Eleonora Panseri
Virginia Giuffre.
Virginia Giuffre è stata la principale accusatrice del principe Andrea nello scandalo sessuale che ha visto coinvolto il finanziere Jeffrey Epstein, la compagna di lui, Ghislaine Maxwell, e ora, anche se lei non è più in vita, sta facendo tremare anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La donna è morta suicida lo scorso aprile, aveva 41 anni. Si era battuta per far emergere il suo incubo nei tribunali e sui media, fino a determinare la caduta di Epstein e Maxwell che avevano per anni tessuto una rete di abusi sessuali e traffico di minorenni.

La sua testimonianza ha scosso Buckingham Palace. Il secondogenito di Elisabetta II, Andrea, ha perso titoli e privilegi proprio perché accusato di aver abusato della donna quando lei era ancora minorenne. E adesso scricchiola anche la Casa Bianca di Donald Trump.

"Trump passava ore con una delle ragazze": le nuove rivelazioni di Epstein nelle mail a Ghislaine Maxwell

Il nome di Virginia infatti è comparso in una email di Epstein, resa pubblica dai Democratici della commissione di vigilanza della Camera. La ragazza, si legge nel messaggio, avrebbe trascorso con il tycoon diverse "ore" a casa del finanziere. Anche se di Trump Giuffre non aveva mai parlato dettagliatamente.

La 41enne aveva subito molestie da bambina e aveva vissuto un'adolescenza complicata. Secondo quanto è stato ricostruito, nel 2000 era stata avvicinata da Ghislaine Maxwell proprio nel resort di Trump di Mar a Lago, dove lei lavorava, per offrirle un futuro diverso. Che alla fine si era rivelato un incubo.

In una foto, diventata tristemente nota, Giuffre è ritratta insieme all'ormai ex principe Andrea, lui la cinge la vita nell'elegante residenza londinese di Maxwell. Lo scatto è del 2001, la ragazza ha 17 anni, sorride.

La foto del principe Andrea insieme Virginia Giuffre e Maxwell nel 2001.
Una foto che nasconde una quotidianità fatta di violenze. Solo ora si sa che Giuffre era già all'epoca fra le giovani di cui Espstein e Maxwell avrebbero abusato e che avrebbero anche ceduto, come merce, a uomini potenti.

Giuffre a 19 anni tentò di fuggire dai suoi aguzzini, arrivando fino in Australia, sposandosi, diventando madre. Ma tutto questo non era bastato, non era mai riuscita a cancellare il ricordo delle violenze. Ha avuto però la forza di raccontare nei tribunali e al mondo quanto aveva subito perché non accadesse più a nessuna.

È morta suicida lo scorso aprile: "Alla fine il peso degli abusi è così pesante che per Virginia è diventato insopportabile gestirlo", avevano detto i familiari. Il 30 marzo aveva diffuso online una foto del suo volto tumefatto e scritto che era in fin di vita a causa di un incidente automobilistico.

Pochi mesi fa è arrivato in Italia il suo libro, pubblicato postumo, dal titolo ‘Nobody's girl‘ (‘La ragazza di nessuno'), un memoir scritto nel corso degli ultimi anni di vita.

