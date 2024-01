“Pagata 15mila dollari per fare sesso col principe Andrea” le accuse della 17enne nei documenti Epstein La rivelazione emerge dall’ultima tranche di documenti legali relativi alla denuncia per diffamazione presentata dall’allora 17enne Giuffre contro l’ex fidanzata di Epstein. Il reale inglese ha sempre negato di aver avuto un rapporto sessuale con la ragazza assoldata da Epstein per le sue feste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

“Sono stata pagata 15mila dollari per fare sesso col principe Andrea quando avevo 17 anni”, così la giovane Virginia Giuffre aveva accusato il reale inglese di sfruttamento della prostituzione minorile prima di ritrattare tutto dopo un accordo extragiudiziale da milioni di dollari. È quanto emerge dai nuovi documenti processuali pubblicati sul caso Jeffrey Epstein. Si tratta dell’ultima tranche di documenti legali relativi alla denuncia per diffamazione presentata da Giuffre contro l'ex fidanzata di Epstein e collaboratrice di lunga data, Ghislaine Maxwell, che è stata presentata nel 2015 e risolta due anni dopo.

In particolare l’accusa fa parte di una deposizione del 2015 rilasciata da Virginia Giuffre agli avvocati della difesa. La ragazza aveva affermato di aver trascorso del tempo con il Duca di York nel 2001 e di essere stata pagate 15mila dollari da Epstein per fare sesso con il principe di Andrea. "Sei stata pagata dai 10 ai 15.000 dollari da o per conto di Jeffrey Epstein per aver fatto sesso con il principe Andrea?" era la domanda a cui la donna ha risposto: "Sì, ho ricevuto 15mila dollari. Non so quale sia l'equivalente in sterline. Li ho ricevuti in dollari americani".

Il principe Andrea, che ha pagato milioni di sterline per risolvere una causa civile separata con la signora Giuffre, che lo ha accusato di averla aggredita sessualmente in tre occasioni, ha sempre negato strenuamente qualsiasi addebito spiegando di non aver avuto alcun rapporto sessuale con la ragazza assoldata da Epstein per le sue feste.

Non si sa a quale delle tre occasioni si riferisse quando Giuffre ha affermato di aver fatto sesso con il reale inglese. I due si sono incontrati in almeno tre occasioni: a Londra, a New York e nell'isola caraibica privata di Epstein.

Nella sua deposizione, però la Giuffre ha detto agli avvocati che non conosceva chi fosse il principe Andrea che le sarebbe stato descritto come un leader mondiale e un "principe”. “Parlava una lingua straniera, parlava anche inglese, ma non sono sicura da dove venisse… mi è stato presentato come un principe” aveva detto Giuffre.