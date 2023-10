Chi è Inbal Lieberman, 25enne israeliana che ha ucciso 5 militanti di Hamas e salvato il suo kibbutz La storia di Inbal Libermann, 25enne israeliana che sabato scorso ha coordinato la resistenza nel suo villaggio, il kibbutz di Nir Am, nel sud del Paese, uccidendo da sola 5 combattenti di Hamas e proteggendo tutta la comunità: “Il suo eroismo resterà nella tradizione israeliana per generazioni”.

Israele ha una nuova eroina: si chiama Inbal Lieberman, ha solo 25 anni e il suo nome ha cominciato a rimbalzare prima sui social media e poi sulla stampa internazionale dopo aver ucciso almeno 5 combattenti di Hamas da sola e protetto in questo modo il suo villaggio, il kibbutz di Nir Am, nel sud del Paese, poco distante dalla Striscia di Gaza.

La giovane ha coordinato la resistenza nel suo villaggio, cosa che fa dal dicembre del 2022, ed è riuscita a impedire che i terroristi ne prendessero il controllo sabato scorso, quando Hamas ha lanciato un massiccio attacco contro Israele. Lei sola, scrive la stampa israeliana e poi anche Daily Mail e Le Parisien, avrebbe ucciso cinque combattenti mentre il resto delle forze di sicurezza da lei organizzate ne respingeva – neutralizzandoli – altri venti in sole quattro ore.

Dopo aver sentito i primi razzi lanciati all'alba dello scorso 7 ottobre, un suono diverso rispetto a tutti gli attacchi che aveva sentito fino a quel momento, Inbal ha organizzato la squadra di sicurezza, composta da 12 membri, nei punti strategici, ha preparato le imboscate e, trasformando il kibbutz in una fortezza, non si è fatta trovare impreparata all’arrivo dei terroristi.

"È stato incredibile. Mio marito faceva parte dell’unità di pronto intervento che ha lavorato per evitare altre vittime. Hanno sentito gli spari e si sono messi in contatto da soli con altri membri dell’unità di standby e con Inbal – e hanno capito che era stato detto loro di aspettare. Ma Inbal ha preso una decisione diversa ed è subito passata all’operatività. In realtà, il fatto che l’abbiano fatto in anticipo ha evitato decine di vittime", ha raccontato Ilit Paz, coordinatrice culturale di Nir Am, alla testata locale Israel Hayom.

Il Maariv Daily ha riferito inoltre che un post sui social media ha lodato l’eroismo di Lieberman dicendo che merita il Premio Israele. "Quando tutto sarà finito, questa donna riceverà il Premio Israele", si legge, perché "la storia del suo eroismo resterà nella tradizione del Paese per generazioni. È lei il motivo per cui nell'intera area al confine con la Striscia di Gaza c'è un kibbutz che è rimasto illeso: Nir Am".

Dopo aver respinto i terroristi, Inbal e la sua famiglia, come molti altri residenti del kibbutz, sono stati evacuati e sono stati trasferiti in un hotel a Tel Aviv. Il 9 ottobre, la ragazza ha festeggiato il suo compleanno e il sindaco di Tel Aviv Ron Huldai ha voluto incontrarla e si è congratulato con lei. "Inbal è un'eroina. La sua storia che viene pubblicata ovunque non lascia indifferenti. Per freddezza, coraggio, eroismo.Grazie a Inbal, decine di vite sono state salvate", ha scritto il primo cittadino su Facebook.