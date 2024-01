Chi è Gabriel Attal, nuovo premier francese che definì “vomitevole” la politica di Salvini sui migranti Gabriel Attal, 34 anni, è il nuovo primo ministro della Francia. È il più giovane dall’inizio della Quinta Repubblica, e anche il primo uomo apertamente gay a ricoprire l’incarico. Il presidente Macron lo ha scelto dopo le dimissioni di da Elisabeth Borne. Nel 2018 Attal attaccò le politiche migratorie dell’Italia: il ministro dell’Interno era Matteo Salvini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

A 34 anni, Gabriel Attal è il più giovane premier che la Francia abbia avuto dall'inizio della Quinta repubblica, nel 1958. La sua nomina come nuovo primo ministro è arrivata oggi, dopo che ieri Elisabeth Borne aveva rassegnato le dimissioni. È stata una sostituzione prevista, voluta dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron per dare il via a un rimpasto di governo e rafforzare la guida del governo e della sua maggioranza, anche in vista delle prossime elezioni europee di giugno 2024. Da cinque mesi, Attal era stato il ministro dell'Educazione. Nelle scorse settimane ha fatto notizia la sua decisione di vietare nelle scuole l'abaya, abito islamico tradizionale. Decisioni come questa, dal forte impatto mediatico, l'hanno reso tra i ministri più noti e apprezzati dalla popolazione francese.

Attal si è formato nella scuola parigina d'élite Alsacienne, e la sua carriera politica è iniziata con il Partito socialista, ma presto si è unito a Macron ed è oggi considerato tra i suoi ‘fedelissimi‘. A 29 anni fu nominato viceministro per la Gioventù, poi in ordine è stato portavoce per il governo, ministro per i Conti pubblici e ministro per l'Educazione. Con la nomina arrivata oggi, ha superato il record di precocità di Laurent Fabius, socialista diventato primo ministro a 37 anni nel 1984. Il presidente Macron ha scritto sui social: "Caro Attal, so di poter contare sulla sua energia e sulla sua passione per mettere in atto il progetto di riarmo e di rigenerazione che ho annunciato".

Gabriel Attal è anche il primo uomo dichiaratamente gay che ricopre l'incarico di primo ministro francese. Il suo compagno è Stéphane Séjourné, ex consigliere del presidente Macron e attuale presidente del gruppo macroniano Renew al Parlamento europeo.

Prima di oggi, Attal era stato noto alle cronache italiane soprattutto per un incidente diplomatico del 2018. Allora portavoce di En Marche, partito di Macron, Attal definì "vomitevole" la politica dell'Italia sulla chiusura dei porti alle navi che trasportavano persone migranti, e in particolare alla nave di SOS Méditerranée ‘Aquarius'. Il ministro dell'Interno era Matteo Salvini. All'epoca intervenne nella polemica anche Giorgia Meloni, parlando di "vomitevole ipocrisia" da parte del presidente Macron, che a sua volta aveva usato termini come "cinismo e irresponsabilità" per definire la linea italiana. Negli anni successivi, Attal ha poi dichiarato di aver usato termini eccessivi e di non avere nessuna ostilità nei confronti dell'Italia.

L'incarico di Attal ora sarà quello di formare un nuovo governo. Negli scorsi mesi la maggioranza parlamentare che lo sostiene si è più volte sfaldata, e con la nomina di nuovi ministri l'intenzione è di dare una svolta alla situazione politica attuale. Una delle sfide di Attal sarà con un altro giovanissimo, il 28enne Jordan Bardella: si tratta del nuovo presidente di Rassemblement National (il partito di Marine Le Pen), al momento primo nei sondaggi di voto.