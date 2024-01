Si è dimessa la prima ministra francese Elisabeth Borne, era in carica da meno di due anni Elisabeth Borne, prima ministra della Francia dal maggio del 2022, ha dato le dimissioni. Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron l’ha ringraziata sui social per il suo “lavoro esemplare al servizio della nazione”. È probabile che arriverà un rimpasto di governo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

La prima ministra francese Elisabeth Borne ha dato le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica Emmanuel Macron, che le ha accettate. La notizia è arrivata dall'Eliseo, e poco dopo Macron ha commentato sui social ringraziando Borne: "Il suo lavoro al servizio della nostra nazione è stato esemplare ogni giorno. Ha messo in atto il nostro progetto con coraggio, passione e determinazione delle donne di Stato. Grazie di tutto cuore".

Già da diverse ore circolava l'ipotesi che Borne, 62 anni, si sarebbe dimessa per dare il via a un rimpasto di governo che rafforzi la maggioranza macroniana. Giunto circa a metà del suo secondo mandato, Macron apparentemente ha deciso che il governo ha bisogno di una guida diversa per garantire che la sua maggioranza regga, anche in vista delle elezioni europee che si terranno a giugno 2024. Il mandato di Borne, così, si è interrotto dopo meno di due anni: è stata la seconda donna nella storia della Francia a ricoprire l'incarico di prima ministra. Tra le ipotesi, adesso, c'è quella che il suo ruolo sarà occupato da Gabriel Attal, il 34enne ministro dell'Educazione. Ma i nomi sono diversi – dal ministro delle Forze armate Sébastien Lecornu all'ex ministro Julien Denormandie.

Già all'inizio della scorsa estate c'erano stati cambiamenti nella ‘squadra' di governo, e anche in quell'occasione sembrava che Borne avrebbe lasciato l'incarico. La stessa prima ministra aveva già rassegnato le dimissioni in un'occasione, nel giugno 2022, perché la sua coalizione non era riuscito a ottenere la maggioranza assoluta dei seggi. In quell'occasione, Macron rifiutò le dimissioni.