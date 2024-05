Cartellone pubblicitario crolla su una strada trafficata di Mumbai: almeno 14 morti e 74 feriti in India Sono almeno 14 le persone rimaste uccise nel crollo di un cartellone pubblicitario avvenuto in una strada trafficata alla periferia orientale di Ghatkopar, a Mumbai, in India. Il cartellone è stato abbattuto da una tempesta, con forti raffiche di vento e pioggia, che ieri ha colpito la capitale finanziaria del Paese. Ricoverati all’ospedale di Rajawadi 74 feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Almeno 14 persone sono morte e decine sono rimaste ferite dopo essere state schiacciate da un enorme cartellone pubblicitario abbattuto da una tempesta a Mumbai, capitale finanziaria dell'India. Questo il bilancio attualmente fornito dalle autorità locali dell'incidente avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 13 maggio.

Il cartellone è crollato su alcune case e una stazione di benzina in una strada trafficata alla periferia orientale di Ghatkopar ed è stato fatto cadere dalle raffiche di vento e dalla forte pioggia che hanno colpito la città lunedì, intrappolando decine di persone al di sotto.

Gaurav Chauhan, ispettore della National Disaster Response Force (Ndrf), ha dichiarato che otto corpi sono già stati estratti dalle macerie. Altri sono ancora sepolti tra le macerie, ha aggiunto. "Li abbiamo localizzati ma non possiamo rimuoverli a causa della pompa di benzina e la situazione può essere pericolosa", ha spiegato.

Le operazioni sono andate avanti tutta la notte. La tempesta ha influito sul traffico bloccando parti della città e ha reso difficili anche le operazioni all'aeroporto internazionale, uno dei più frequentati del Paese. Secondo i media indiani, i voli sono stati temporaneamente sospesi e almeno 15 aerei sono stati dirottati.

L'amministrazione locale ha fatto sapere che almeno 74 persone ferite sono state trasportate in ospedale, 31 sarebbero state dimesse. Devendra Fadnavis, viceministro dello Stato del Maharashtra, ha dichiarato che i feriti sono in cura presso l'ospedale di Rajawadi. "È stata ordinata l'apertura di un'inchiesta sull'incidente", ha dichiarato il viceministro in un comunicato stampa.

Sui social e sui canali televisivi sta circolando un video in cui si vede il cartellone abbattersi con violenza sulla porzione di strada sottostante e si sentono le grida delle persone che hanno assistito impotenti alla scena.

Il Dipartimento meteorologico locale aveva previsto che lunedì si sarebbero verificate queste condizioni meteo, con pioggia accompagnata da raffiche di vento che raggiungevano i 40-50 chilometri orari in alcune parti di Mumbai. Mumbai, come molte città indiane, è soggetta anche a gravi inondazioni e incidenti legati alla pioggia durante la stagione dei monsoni, che di solito dura da giugno a settembre di ogni anno.