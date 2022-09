Cappio sulla tomba e insulti alla mamma di Archie Battersbee: “Ci stanno tormentando” Siamo presi di mira continuamente e ho persino ricevuto minacce di morte. Ci stanno tormentando”, ha affermato la signora Dance, mamma di Archie Battersbee.

A cura di Antonio Palma

Archie Battersbee e la madre Hollie Dance

Sulla tomba oggetti per irridere il ragazzino morto a 12 anni ma anche insulti e minacce sui social alla mamma di Archie Battersbee, è la serie di atti ofensivi e intimidatori denunciati pubblicamente da Hollie Dance dopo la morte del figlio al quale nell'agosto scorso sono state staccate le spine dei macchinari che lo tenevano in vita per un ordine dei giudici a cui la stessa donna si è opposta a lungo.

La mamma ha raccontato ai media inglesi che dalla sepoltura del figlio, avvenuta il 13 settembre scorso, sulla tomba sono apparsi continuamente oggetti per irridere e offendere Archie tra cui un cappio finto di plastica, atto a intendere che l'adolescente si sia tolto la vita.

"Siamo presi di mira continuamente e ho persino ricevuto minacce di morte. Ci stanno tormentando", ha affermato la signora Dance, rivelando: "Una delle cose peggiori che sono state fatte è che qualcuno ha lasciato un finto cappio fatto di plastica".

Uno degli ultimi episodi denunciati dalla donna sarebbe avvenuto nei giorni scorsi in occasione del compleanno della donna.

Hollie aveva organizzato una sorta di riunione familiare venerdì scorsi sulla tomba di suo figlio per celebrare il suo compleanno con alcuni membri della famiglia ma sono state presentate denunce al Southend Council sostenendo che la famiglia aveva festeggiato con musica ad alto volume.

"Ci sono state lamentele sul fatto che stavamo suonando musica, cosa che non abbiamo mai fatto, e siamo stati accusati di festeggiare, mangiare e bere", ha detto la donna: "Se si può chiamare festa dei caffè e una scatola di cioccolatini al latte che qualcuno mi ha comprato allora siamo colpevoli. Altrimenti è una sciocchezza" ha detto la donna , concludendo: "Volevo solo stare con Archie"