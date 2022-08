Archie Battersbee, il dolore della mamma: “Morto in 15 minuti senza dignità, non lo dimenticherò” La mamma di Archie Battersbee, il 12enne in coma dallo scorso mese di aprile a cui è stata staccata la spina ai macchinari che lo tenevano in vita: “Morto in 15 minuti, senza dignità. Rifarei tutto quello che ho fatto”.

A cura di Ida Artiaco

"Mio figlio è morto nel giro di 15 minuti, senza dignità".

È tornata a parlare la mamma di Archie Battersbee, il 12enne in coma dallo scorso mese di aprile a cui è stata staccata la spina ai macchinari che lo tenevano in vita in un ospedale a Londra al termine di una lunga battaglia legale portata avanti dalla famiglia.

La 46enne Hollie Dance ha dichiarato in una lunga intervista al quotidiano inglese The Mirror che l'immagine del suo bambino agonizzante non la dimenticherà mai.

"La mattina in cui Archie è morto, gli ho detto quanto lo amavo – ha ricordato -. A mezzogiorno hanno staccato la spina. Ci sono voluti 15 minuti perché il suo cuore si fermasse. Non c'è stato niente di ‘dignitoso' nella sua morte. È stato straziante vederlo letteralmente soffocare. Quell'immagine non mi lascerà mai e poi mai".

Hollie ha aggiunto che porterà avanti la sua battaglia per mettere fine alle sfide sui social network: è infatti convinta che Archie abbia perso i sensi nella loro casa nell'Essex dopo aver partecipato ad una challenge online.

"Queste sfide sono malate – ha detto la mamma di Archie -. E le persone che le rendono possibili devono essere ritenute responsabili. La polizia e il governo devono lavorare insieme per fermare questo".

Secondo quanto emerso dall'autopsia effettuata sul corpo del 12enne, la causa del coma e poi della morte sarebbe stata una grave lesione cerebrale. Lo staff dell'ospedale aveva già decretato nel mese di aprile che l'operazione chirurgica non avrebbe giovato al giovane paziente.

Nonostante abbia passato mesi estenuanti a combattere per Archie, Holly non ha rimpianti per aver tentato ogni strada possibile con la sua causa legale. "Non cambierei nulla. Quella sfida ci ha fatto guadagnare cinque mesi in più con mio figlio".