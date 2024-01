Caos in volo: passeggero morde l’hostess, aereo costretto a tornare indietro. “Non ricordo niente” I fatti su un volo ANA partito a Tokyo e diretto negli Stati Uniti. L’uomo, 55 anni, è stato consegnato alla polizia: ha detto di non ricordare nulla del suo comportamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Un aereo della All Nippon Airways sta sorvolando l’oceano Pacifico quando a bordo è successo l’imprevedibile: un passeggero evidentemente ubriaco ha morso una hostess a bordo del velivolo della compagnia giapponese partito da Tokyo e diretto a Seattle, negli Stati Uniti, sul quale viaggiavano 159 passeggeri.

L’incidente ha spinto i piloti a tornare indietro verso l’aeroporto di Haneda, dove l’uomo è stato consegnato alla polizia. L'uomo, secondo l'emittente giapponese TBS, avrebbe detto agli investigatori di "non ricordare affatto" il suo comportamento perché aveva preso delle "pillole per dormire".

Secondo le ricostruzioni, era già passata un’ora dal decollo quando il passeggero, 55 anni, di cui non viene fatto il nome, si sarebbe avventato sull’assistente di volo, affondando i denti nel suo braccio provocandole "una ferita leggera". Non sono note le circostanze e i motivi che hanno scatenato l’aggressione ma l’episodio non è stato sottovalutato dai piloti che hanno deciso di tornare a Tokyo.

Va detto come negli ultimi mesi il settore aereo nipponico sia salito agli onori delle cronache per svariati analoghi motivi. Dall’inizio del 2024 sono stati segnalati ben quattro incidenti, escluso questo. Il più grave è dello scorso 2 gennaio, quando sempre all'aeroporto di Haneda un aereo della Japan Airlines si è scontrato con un velivolo più piccolo della guardia costiera. Quest’ultimo stava aiutando in un’operazione di soccorso dopo un forte terremoto. Tutti i 379 passeggeri a bordo dell’Airbus JAL sono stati messi in salvo poco prima che l’aereo andasse a fuoco.

E c'è da dire che non è neanche la prima volta che un passeggero morde un assistente di volo. Secondo la CNN nel 2022 due passeggeri sono stati multati per essersi avventati contro l’equipaggio e altri passeggeri in due diversi voli, un American Airlines e un Delta Air Lines.