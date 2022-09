Canguro uccide un uomo in casa: l’anziano lo teneva come animale domestico Il 77enne Peter Edes è stato rinvenuto nella sua casa di Redmond, a circa 400 km a sud di Perth. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, il canguro avrebbe impedito loro di avvicinarsi all’uomo, costringendo le forze dell’ordine a sparargli.

A cura di Biagio Chiariello

Un anziano in Australia è morto dopo essere stato aggredito da un canguro che teneva come animale domestico. Come riporta la BBC, Peter Edes è stato un parente della vittima, 77 anni, a ritrovarlo privo di sensi nella sua casa di Redmond, a circa 400 km a sud di Perth. L'uomo non ce l'ha fatta.

Anche perché quando l'equipaggio dell'ambulanza è arrivato alla proprietà rurale, il canguro ha impedito loro di prestare cura al proprietario.

Le forze dell'ordine hanno poi fatto sapere di essere state costrette ad abbattere il marsupiale, sparandogli, di modo i paramedici potessero raggiungere il 77enne. Si è però scoperto che il suo cuore aveva già smesso di mettere: sarebbe morto sul colpo.

Un portavoce della polizia ha spiegato ai media che Edes sarebbe stato aggredito dal canguro all'inizio della giornata.

L'Australia ospita circa 50 milioni di canguri, che possono pesare fino a 90 kg e raggiungere i 2 metri di altezza. Ma gli attacchi mortali sono rari: questo sarebbe il primo segnalato nel Paese dell'Oceania dal 1936.

I canguri hanno "molte armi" come denti affilati, artigli e gambe potenti, ha detto all'Australian Broadcasting Corporation l'esperto di comportamento dei canguri Graeme Coulson. "Certamente se sono messi alle strette o si sente in qualche modo in pericolo, possono diventare davvero pericolosi", ha detto.

"Il problema con i canguri e le persone è che siamo entrambi animali eretti, stiamo in piedi e una posizione come quella può essere vista come una sfida per il canguro maschio".

A luglio, un canguro ha provocato diversi tagli e rotto una gamba ad una donna di 67enne dopo averla aggredita mentre passeggiava nel Queensland.