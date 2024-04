Cane attraversa gli USA e viene ritrovato a 3.770 chilometri dalla sua casa in California

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Un cane scomparso in California nove mesi fa è stato miracolosamente ritrovato in Michigan, ad oltre 3.770 chilometri di distanza, per la gioia dei suoi proprietari.

A raccontare la storia di Mishka, una cagnolina della famiglia dei terrier, è stata la CNN: l'animale era scomparso apparentemente nel nulla dalla casa di famiglia a San Diego, vicino al confine con il Messico, lo scorso luglio; i suoi proprietari hanno trascorso giorni interi a cercarla, ma alla fine si erano arresi dandosi per vinti ed avevano ormai perso le speranze.

Invece Minska è stata ritrovata pochi giorni fa ad Harper Woods, un sobborgo di Detroit al confine con il Canada, dopo aver attraversato gli Stati Uniti in diagonale per quasi 4mila chilometri. Un rifugio per animali locale l'ha catturata e poi è riuscito a identificarla grazie al suo microchip contattando successivamente i suoi proprietari, che sono subito andati a prenderla. "È una storia che anche Hollywood vorrebbe raccontare", ha dichiarato il rifugio su Facebook, dove ha pubblicato le immagini dell'inaspettato ricongiungimento.

Non è ancora stato stabilito come Mishka abbia attraversato gli Stati Uniti.