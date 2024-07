Canada, incendio distrugge la metà degli edifici di Jasper e costringe alla fuga 25mila persone Danielle Smith, premier della provincia di Alberta, ha confermato che tra il 30% e il 50% delle strutture cittadine di Jasper sono potenzialmente danneggiate o distrutte. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno spaventoso incendio boschivo divampato nei giorni scorsi sulle Montagne Rocciose canadesi ha costretto alla fuga oltre 25mila perso ed ha raggiunto la città di Jasper distruggendo o danneggiando la quasi metà degli edifici; solo la grande preparazione delle autorità e dei cittadini nell'affrontare questo tipo di emergenze ha evitato conseguenze che avrebbero potuto essere molto peggiori: non sono stato infatti segnalati morti o feriti, sebbene le fiamme abbiano raggiunto case, negozi e strutture ricettive. Il sindaco di Jasper, Richard Ireland, ha affermato in una lettera sul sito web ufficiale della città che l'incendio "ha devastato la nostra amata comunità". "La distruzione e la perdita che molti di voi stanno affrontando e provando vanno oltre ogni descrizione e comprensione, le mie più sentite condoglianze vanno a ciascuno di voi", ha scritto il primo cittadino.

Danielle Smith, premier della provincia di Alberta, ha confermato che tra il 30% e il 50% delle strutture cittadine sono potenzialmente danneggiate o distrutte e che ciò ha determinato una massiccia evacuazione e richiederà lunghi lavori di ricostruzione. Smith si è commosso parlando della bellezza di Jasper, notando che molte famiglie della provincia la visitano regolarmente e che si tratta di una cittadina di montagna "da cartolina", famosa per l'escursionismo, lo sci, il kayak e il ciclismo. È anche l'habitat ideale di decine di specie come alci, capre di montagna, puma, linci, orsi neri e orsi grizzly. "Condividiamo il senso di perdita con tutti gli abitanti della città", ha affermato Smith in una conferenza stampa a Edmonton, Alberta, promettendo il sostegno del suo governo alla ricostruzione della comunità.

Jasper e il vicino Parco nazionale Jasper sono stati minacciati dalle fiamme sia da nord che da sud e i 5mila residenti fissi della città, insieme a 20mila turisti, sono stati costretti a fuggire all'ultimo minuto nella tarda serata di lunedì e martedì, quando i roghi si sono avvicinati pericolosamente alle abitazioni. L'evacuazione è stata ordinata e non si sono registrati fortunatamente vittime né feriti. Parks Canada ha affermato che gli sforzi per combattere l'incendio stavano continuando e che era troppo presto per fornire dettagli sui danni causati dalle fiamme. L'incendio rimane fuori controllo, nonostante una piccola quantità di pioggia caduta nel corso della notte.