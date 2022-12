Cambogia, incendio in un hotel casinò: almeno 10 morti e 30 feriti È di almeno dieci vittime e trenta feriti il bilancio di un incendio che ha divorato un hotel casinò nella città cambogiana di Poipet, vicino al confine con la Thailandia.

A cura di Davide Falcioni

È di almeno dieci morti e trenta feriti il bilancio di un vasto incendio che ha divorato un casinò nella città cambogiana di Poipet, molto vicino al confine con la Thailandia. I feriti, le cui condizioni non sono al momento state rese note, sono stati portati in diversi ospedali della regione, mentre le autorità continuano a cercare eventuali vittime.

Nei video postati sui social network dai testimoni, si vede un gruppo di persone intrappolate sul tetto dell'edificio, alcune delle quali hanno deciso di saltare per evitare le fiamme.

Il rogo è divampato intorno alle 23:30 ora locale nel complesso Diamond City e, nonostante sia stato in gran parte domato, ci sono ancora focolai. Le fiamme si sono propagate rapidamente in tutto l'edificio attecchendo soprattutto a causa delle vecchie moquette e rendendo molto complesse le operazioni di evacuazione. Le squadre di soccorso hanno dovuto impiegare anche gli elicotteri per trarre in salvo gruppi di persone salite sul tetto. La polizia stima che centinaia di persone si trovassero nell'hotel e nel casinò al momento dell'incendio, tra i quali anche numerosi stranieri.

Negli ultimi anni sono sorti molti casinò al confine tra la Cambogia e la Thailandia: si tratta di locali particolarmente frequentati dalla clientela thailandese che non può giocare nel proprio Paese a causa delle restrizioni. Negli ultimi mesi diversi roghi sono divampati nei locali notturni e molto spesso a causa delle principali norme di sicurezza non rispettate. Lo scorso agosto, un incendio in una discoteca vicino la turistica Pattaya, in Thailandia, ha causato 26 vittime, gran parte giovani che stavano partecipando ad una festa. Un mese più tardi, 32 persone sono morte in seguito alle fiamme scoppiate in un bar-karaoke alla periferia di Hô Chi Minh, in Vietnam.