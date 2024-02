Cadono vermi sulla testa dei passeggeri seduti: aereo costretto ad invertire la rotta in volo Il volo della Delta Airlines partito da Amsterdam e diretto a Detroit si è trasformato in un viaggio da incubo per i passeggeri… Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un volo della compagnia americana Delta Air Lines partito da Amsterdam e diretto a Detroit è stato dirottato di nuovo all'aeroporto della capitale olandese dopo che dei vermi avrebbero iniziato a cadere sui passeggeri. Sembra quasi l'inizio di un film horror, ma è quanto realmente accaduto e confermato da un passeggero del volo. Philip Schotte, originario dai Paesi Bassi ora vive nello Stato Usa dell' Iowa; era trascorsa circa un'ora dall'inizio del viaggio quando ha notato che stava succedendo qualcosa alla donna seduta accanto a lui.

"Non riuscivo a vedere chiaramente perché il bracciolo mi bloccava la vista, ma alla fine ho deciso di alzare lo sguardo e mi sono accorti che c'erano dei vermi sulla poltrona" ha raccontato. In totale, Schotte dice di aver visto almeno una decina di vermi cadere sulla loro fila dalla cappelliera. "Era molto spaventata Soprattutto quando ho visto un verme cadere su di lei. Io ho provato realmente disgusto”, ammette il passeggero.

A quel punto sono intervenuti gli assistenti di volo. “Hanno aperto le cappelliere. A quel punto, molti altri vermi sono venuti fuori”, ha detto Schotte. Dopo qualche istante un passeggero si è alzato e ha cominciato ad avanzare verso la loro fila per reclamare il suo bagaglio. "Non appena la borsa è stata aperta, ho visto tutti gli altri chiudersi il naso perché c'era chiaramente un cattivo odore da questa borsa", ha aggiunto. "Il passeggero ha spiegato che quando l'ha aperta c'erano dei pesci lì dentro. Questa è l’unica parola che ho sentito da quando ero seduto, solo la parola ‘pesce'. Quindi penso che lì dentro ci fosse del pesce marcio, e che sarebbe uscito un mucchio di vermi…"

Il pilota ha poi annunciato che il volo sarebbe tornato indietro.

In una dichiarazione rilasciata a “Fox 2”, Delta si è poi scusata con i passeggeri: “Il viaggio è stato interrotto a causa di un bagaglio a mano imballato in modo improprio. L'aereo è tornato al gate e i passeggeri sono stati imbarcati sul primo volo disponibile. L’aereo è stato messo fuori servizio per essere pulito”, ha riferito la compagnia.