Una donna inglese di 45 anni è morta dopo essere inciampata e finita su alcune bottiglie di vino che portava nella borsa della spesa. Quest'ultima le si sarebbe rotta mentre la portava a tracolla. Susan Woods era uscita la sera con gli amici e suo marito e aveva comprato dei drink mentre tornava a casa. Il dramma è avvenuto lo scorso 15 agosto. Durante la passeggiata verso casa lungo Moorland Road, Maghull, nella contea del Merseyside, è caduta pesantemente sulle bottiglie, che si sono spaccata, come confermato dall'ufficiale del coroner James Martindal durante l'udienza al Bootle Town Hall. La signora Woods ha riportato "lesioni catastrofiche e mortali al collo". I paramedici si sono precipitati sul posto ed hanno eseguito la manovra di rianimazione prima che la 45enne fosse portata all'ospedale di Aintree, dove in seguito è deceduta. Il coroner ha stabilito che la causa del decesso è la profonda ferita al collo ed è stata registrata una conclusione di morte accidentale.

Il tragico incidente

In una precedente udienza era stato detto che Susan portava con sé una borsa contenente vino e sidro. A trovarla, moribonda, sono stati i residenti su Moorland Road vicino a un vialetto, con la "bottiglia di vino rotta e direttamente sotto il collo". Quella sera, la coppia stava socializzando con gli amici ed era tornata a Maghull in taxi alle 20.40. Dopo la caduta fatale, la polizia è arrivata sul posto mentre i detective cercavano di capire cosa fosse successo. Il giorno successivo, le forze dell'ordine hanno confermato che stavano trattando il fatto come un "tragico incidente stradale" e non sospetto.

Il ricordo di Susan Woods

Dopo la sua morte, gli amici e i residenti che conoscevano la signora Woods hanno reso omaggio alla 45enne: Susan, il suo compagno e i suoi figli sono stati definiti una "famiglia adorabile". Una vicina ha detto: "Sue era davvero una brava donna". Ha aggiunto: "Ricordo di averla vista camminare per strada tenendosi per mano con il suo partner durante il lockdown. È così, così triste…"