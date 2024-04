video suggerito

Alluvione a Dubai, le piogge allagano la città. Un’italiana a Fanpage: “Mai vista tanta violenza” Monica Meloni, italiana residente a Dubai, racconta a Fanpage.it la tempesta che martedì 16 aprile si è abbattuta sugli Emirati Arabi allagando la città. Impressionanti le immagini diffuse sui social. È stata la perturbazione più forte degli ultimi 75 anni: “Non avevo mai visto prima una potenza così, neanche durante l’alluvione del Piemonte del 1994”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Quest'anno è stato eccezionalmente piovoso. Sono qui negli Emirati da 7 anni ed è la prima volta che c'è così tanta pioggia, in parte anche a causa del cloud seeding. La perturbazione di ieri (martedì 16 aprile, ndr), invece, pare fosse naturale e ha fatto danni prima in Oman e poi qui, tutti gli Emirati sono stati colpiti".

Monica Meloni, torinese di 51 anni, vive a Dubai e a Fanpage.it ha raccontato la forte tempesta che si è abbattuta sulla città degli Emirati Arabi nelle scorse ore allagandola, i video e le foto diffusi sui social sono impressionanti. Nelle immagini si vedono veicoli quasi del tutto sommersi e case invase dall'acqua.

"Siamo stati tutti allertati, le autorità sono state pronte nell'avvisare la popolazione. Abbiamo ricevuto messaggi sui cellulari che dicevano di rimanere a casa il più possibile. Certo, probabilmente nessuno si aspettava quello che poi, in realtà, è successo. – spiega ancora Monica – Sapevamo che non saremmo andati al lavoro e che le scuole sarebbero state chiuse, questo ha sicuramente limitato i danni".

"È stata veramente una cosa che non avevo mai visto prima, neanche durante la grande alluvione del Piemonte del 1994 (Monica è di Torino, ndr). Una violenza, una potenza così… – prosegue il racconto – Ieri mattina pioveva però sembrava una cosa passeggera, ci sono state anche delle schiarite verso l'ora di pranzo. Poi, a una prima ondata di pioggia ne è seguita un'altra fortissima verso le 18/18.30″.

Come hanno riportato alcuni quotidiani esteri, sulla città degli Emirati sono caduti 142 millimetri di pioggia e quella di ieri è stata la perturbazione più forte degli ultimi 75 anni. I danni ancora non si conoscono con esattezza, aggiunge Monica.

"Io abito in un quartiere periferico della città e le strade intorno a casa mia sono quasi tutte inagibili sulle due corsie, in alcune invece si può transitare solo su una delle due. Tantissimi alberi sono stati sradicati. Alcune arterie principali hanno ancora problemi però, piano piano, le cose stanno tornando alla normalità. Ci vuole tempo".

Scuole e uffici governativi rimarranno chiusi, "ma qui fortunatamente si può lavorare e studiare da casa. E questo agevolerà anche chi sta intervenendo per ripristinare l'elettricità nelle zone e negli edifici, e le strade. Alcune stazioni della metro alcune ore fa non erano ancora state riaperte".

Anche molti centri commerciali sono ancora chiusi poiché non agibili, altri invece sono aperti ma funzionano solo in parte. "Qui vicino, per esempio, ce n'è uno dove il supermercato è aperto, gli altri negozi invece stanno ancora soffrendo. – racconta Monica – L'aeroporto fino a stasera non sarà operativo al 100%, molte compagnie stanno riscontrando ritardi nelle partenze e negli arrivi perché alcuni voli sono stati dirottati".

Oggi a Dubai è tornato il sole, "ma stiamo tutti guardando il cielo, sperando che non torni a piovere", spiega Monica. "Le indicazioni al momento sono quelle di non mettersi in strada, a meno che non si abbiano necessità. Anche perché i camion si devono poter muovere per trasformare beni di prima necessità o per aspirare l'acqua che c'è in alcune zone. Stanno lavorando tantissimo e in maniera veloce per pulire e riportare tutto alla normalità il più in fretta possibile".

"Stiamo entrando nella stagione caldissima, anche se eccezionalmente le temperature sono ancora piacevoli. – conclude – Però cosa succederà più avanti non sappiamo, speriamo non ce ne siano altri".