Cade dalla “Ruota della Morte”, spettatori pensano a gag ma l’acrobata non si muove: paura al circo L’incidente mentre il giovane acrobata si esibiva nel circo a Great Yarmouth, sulla costa orientale dell’Inghilterra. L’uomo è precipitato da una altezza di circa dieci metri davanti a centinaia di spettatori, rimanendo ferito gravemente.

Una serata al circo si stava trasformando in tragedia nel Norfolk, nel Regno Unito, dove un acrobata è improvvisamente scivolato mentre si esibiva davanti a un nutrito pubblico di famiglie e bambini, precipitando da una altezza di circa dieci metri e rimanendo ferito gravemente.

L’incidente improvviso mercoledì sera mentre il giovane acrobata si esibiva nel circo a Great Yarmouth, sulla costa orientale dell’Inghilterra. L’uomo, poco più che ventenne, era impegnato con il collega e fratello sulla cosiddetta "Ruota Gigante della Morte" all'Hippodrome Circus. Uno spettacolo in cui due acrobati eseguono movimenti sincronizzati su un'attrezzatura rotante. Per qualche motivo, però, è improvvisamente scivolato, cascando per oltre dieci metri prima di schiantarsi al suolo.

La scena davanti a centinaia di spettatori che affollavano il circo per il “Christmas Spectacular”, lo spettacolo di Natale, tra cui molti bambini. In realtà inizialmente molti pensavano a una gag preparata ma le risate ben presto si sono trasformate in terrore quando si è visto che l’acrobata non si muoveva più e l’esibizione è stata interrotta.

"È scivolato o inciampato ed è caduto a terra e all'inizio ho pensato che fosse parte dello spettacolo. Spesso lo fanno di proposito per attirare il pubblico ma poi ci siamo resi conto che qualcosa non andava” ha rivelato un testimone alla Bbc.

L’acrobata ha riportato ferite gravissime ma il tempestivo soccorso dei colleghi e poi dei sanitari, accorsi in ambulanza, hanno evitato il peggio. L’acrobata è stato soccorso subito da un agente di polizia fuori servizio e da un paramedico che erano tra il pubblico. Poi è stato portato in ambulanza al locale James Paget Hospital e successivamente trasferito all'Addenbrooke's Hospital di Cambridge.

“I soccorsi sono intervenuti alle 19:37 e l'artista ha riportato lesioni gravi, potenzialmente fatali, ma è stato ricoverato in ospedale in condizioni stabili” hanno spiegato i servizi di emergenza. Secondo il direttore del Circo, ha riportato danni a un braccio e una gamba ma si riprenderà.

Secondo il direttore, la causa dell’incidente sembra essere un "errore umano" perché non sarebbero stati riscontrati difetti nell'attrezzatura. "Forse è stato un errore molto sfortunato, forse un leggero aggiustamento dei tempi e il risultato si rivelato molto serio" ha dichiarato alla Bbc, aggiungendo: “Ma siamo felici che le notizie che arrivano dall’ospedale siano positive, dato quello che è successo, e che sicuramente recupererà”. Intanto il circo si è esibito anche giovedì sera, ma senza la sua "Ruota Gigante della Morte". Sull’incidente proseguono le indagini degli ispettori sulle misure di sicurezza del circo.