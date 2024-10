Caccia russo Su-35 sfiora F16 Usa, il video della sfida nei cieli dell’Alaska: “Tutti in pericolo” L’episodio durante una intercettazione in volo da parte dei caccia Usa a un convoglio russo che sorvolava la zona al largo dell’Alaska. “La condotta del Su-35 russo è stata pericolosa, poco professionale e ha messo in pericolo tutti” accusano dal comando aereo statunitense. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un caccia russo Su-35 che sbuca all’improvviso da dietro e sfiora un caccia F16 Usa passandogli a circa quindici metri di distanza e rischiando una collisione che sarebbe stata drammatica per entrambi i piloti. Sono le immagini di un video diffuso dal Norad, il North American Aerospace Defense Command, per testimoniare la pericolosa sfida avvenuta nei cieli al largo dell’Alaska nei giorni scorsi tra due aerei miliari: uno statunitense e uno russo.

L'incontro ravvicinato tra caccia è avvenuto il 23 settembre scorso durate una intercettazione in volo da parte dei caccia Usa a un convoglio russo che sorvolava la zona. Il Norad ha affermato di aver fatto alzare in volo i propri aerei per effettuare un'intercettazione “sicura e disciplinata" di due bombardieri russi che volavano nella cosiddetta Alaska Air Defense Identification Zone, una zona cuscinetto che si trova oltre lo spazio aereo sovrano degli Stati Uniti, ma in un'area in cui viene richiesta l’identificazione dei velivoli.

Quel lunedì due caccia F-16 dell'aeronautica militare statunitense hanno effettuato uno scramble per intercettare due bombardieri russi Tu-95 scortati a loro volta da due caccia Su-35. La procedura prevede che i due caccia si affianchino al convoglio adottando una velocità costante fino al passaggio completo sulla zona interessata. A questo punto però uno dei due caccia russi ha accelerato sfiorando l’aereo americano.

Nel video di 15 secondi, ripreso da una telecamera montata nella cabina di pilotaggio dell'aereo F-16, si vede il jet militare volare a pochi metri di distanza dal caccia Usa mentre sfreccia, inclinandosi a sinistra e a destra. "La condotta del Su-35 russo è stata pericolosa, poco professionale e ha messo in pericolo tutti: non è quello che si vede in un'aeronautica militare professionale" ha dichiarato il generale Gregory Guillot, comandante del Comando settentrionale degli Stati Uniti e del Comando di difesa aerospaziale nordamericano.

La frequenza del passaggio degli aerei russi nella zona varia ogni anno. Il Norad ha affermato che la media era di sei o sette all'anno, ma è aumentata di recente con 26 casi l'anno scorso e 25 solo finora quest'anno.