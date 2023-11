Bussa alle porte e uccide 3 donne e una 13enne in tre diverse case, orrore in Usa: “Violenza domestica” La terribile sequenza a Memphis, nello stato del Tennessee, dove la polizia ha scatenato una caccia all’uomo durata tutta la notte e finita solo domenica mattina col ritrovamento del corpo senza vita del 52enne che si è suicidato.

A cura di Antonio Palma

Orrore nel weekend a Memphis, nello stato del Tennessee, in Usa, dove un uomo di 52 anni ha ucciso tre donne e una ragazzina di 13 anni e ha ferito gravemente un’altra ragazzina di 15 anni in tre diverse sparatorie. La polizia locale ritiene che ciascuna delle sparatorie sia da ricondurre a una terribile storia di violenza domestica visto il collegamento di parentela diretto tra e le vittime e il killer, il 52enne Mavis Christian Jr, trovato morto suicida dopo ore di caccia all’uomo.

La terribile sequenza è iniziata sabato pomeriggio, poco dopo le 18.30, quando l'uomo ha iniziato a bussare alle porte delle case delle sue vittime, ma è stata scoperta solo in serata. Gli agenti del dipartimento di polizia di Memphis, infatti, hanno risposto alla segnalazione di una sparatoria alle 21.20. Accorsi sul posto, hanno trovato una donna con una evidente ferita da arma da fuoco che è stata dichiarata morta sul posto.

A questo punto gli investigatori hanno scoperto che vi erano state già altre due sparatorie mortali collegate a quella tragedia ma in altre zone della città, tutte opera dello stesso uomo. "Nel corso delle indagini è stato stabilito che questo crimine e altre due precedenti sparatorie erano collegate e coinvolgevano lo stesso sospettato", ha detto la polizia.

In precedenza l'uomo aveva preso di mira un’altra abitazione dove una donna e una ragazzina tredicenne sono state uccise e una 15enne è stata ferita a colpi di arma da fuoco dal 52enne. Infine una quarta donna è stata uccisa in una terza abitazione. Come ricostruito dalla polizia, il responsabile di tutte e tre le sparatorie ha agito con la stessa vettura, spostandosi di volta in volta per raggiungere le case delle vittime, prima di darsi alla fuga. La prima sparatoria nel pomeriggio, poi l'uomo ha proseguito la sua strage fino a sera.

La polizia ha scatenato una caccia all’uomo durata tutta la notte e finita solo domenica mattina col ritrovamento del corpo senza vita del 52enne che si è suicidato. Mavis Christian è stato ritrovato all'interno di un veicolo poco dopo le 3:30 di domenica, aveva una ferita da arma da fuoco autoinflitta ed è stato dichiarato morto sul posto. La polizia ha detto che il 52enne era imparentato con le donne e ha preso di mira i membri della famiglia ma non ha specificato il grado di parentele tra killer e vittime.