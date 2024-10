video suggerito

Elezioni Usa, il dialogo rubato tra Biden e Obama in cui parlerebbero di Harris: “Non è forte come me” Il dialogo tra Biden e Obama fa ipotizzare una discussione sulla figura della vicepresidente Kamala Harris e la sua candidatura alle elezioni presidenziali Usa. “Non è forte quanto me”, avrebbe detto il presidente 81enne secondo diversi analisti. “Lo so… è vero”, ma “Abbiamo tempo” avrebbe risposto Obama. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni USA 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un animato dialogo faccia a faccia tra il presidente Usa Joe Biden e l’ex presidente Barack Obama, durante i funerali di Ethel Kennedy a Washington, ha acceso discussioni animate in Usa sul possibile oggetto delle loro discussioni in vista delle elezioni Presidenziali del 5 novembre e i rapporti con Kamala Harris. “Non è forte come me" avrebbe affermato Biden rivolto ad Obama che avrebbe risposto: "È vero".

Parole decifrate da alcuni analisti, attraverso l’esame dei labiali dei due leader americani, che fanno ipotizzare una discussione sulla figura della vicepresidente Kamala Harris. Quest’ultima infatti ha ingaggiato una lotta politica per la corsa alla Casa Bianca contro l’ex Presidente Donald Trump proprio dopo la rinuncia di Biden. Del resto lo stesso Presidente Usa si era più volte rifiutato di abbandonare la sua campagna elettorale ritenendo Harris meno forte.

Cosa si sono detti Biden e Obama nella conversazione rubata

Il dialogo tra Biden e Obama è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì scorso, mentre i due più recenti presidenti Dem degli Stati Uniti conversavano alla cerimonia funebre della vedova di Bob Kennedy. "Non è forte quanto me", avrebbe detto il presidente 81enne secondo diversi analisti. "Lo so… è vero", ma "Abbiamo tempo" avrebbe risposto Obama. "Sì, arriveremo in tempo" ha poi convenuto Biden mentre l'ex presidente avrebbe aggiunto: "Penso che sia importante trascorrere un po' di tempo insieme, lo considereremo un valore".

Una conversazione, poi interrotta dall‘ex Presidente Bill Clinton, ma che ha acceso subito l’attenzione dei media conservatori sulle possibili tensioni interne ai democratici, ipotizzando che stessero parlando di Kamala Harris. “Un esperto di lettura labiale? Il solito indovino di destra non era disponibile?” ha replicato Il portavoce di Biden, Andrew Bates, aggiungendo: “Solo il presidente Biden e il presidente Obama sanno di cosa hanno discusso".

Elezioni Usa 2024, gli ultimi sondaggi: chi vincerà tra Trump e Harris

Intano i due candidati alla Presidenza Usa per le elezioni del 5 novembre continuano il testa a testa nei sondaggi. Kamala Harris viene accreditata di un 49,5% dei consensi mentre Trump è più indietro al 46.6%. Le elezioni Usa però non sono decise dal voto popolare totale ma dal voto nei singoli stati e in particolare in quelli che oscillano tra Repubblicani e Democratici e per questo definiti Stati chiave. Secondo la media dei sondaggi stilata da FiveThirtyEight, Harris risulta avanti in Michigan e Nevada ma anche in Wisconsin e Pennsylvania dove però dove la situazione si è molto livellata rispetto alle precedenti rilevazioni. Trump, invece, continua a guidare in North Carolina, in Arizona e in Georgia.