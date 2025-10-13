Bus in Sudafrica esce di strada e precipita lungo un pendio: 42 vittime, tra loro una bambina di 10 mesi

Esteri
Un autobus che domenica stava viaggiando dal Sudafrica verso lo Zimbabwe è uscito di strada nei pressi di un tornante su un tratto montuoso, per poi cadere lungo un pendio ribaltandosi. 42 persone sono morte e 49 sono rimaste ferite. Non sono ancora note le cause dell’incidente.
A cura di Bianca Caramelli
Un autobus è uscito di strada precipitando giù da un pendio sull'autostrada nella provincia di Limpopo, in Sudafrica, nel pomeriggio del 12 ottobre. Nell'incidente sono morte 42 persone e ne sono rimaste ferite 49. Come riferito dal Ministero dei trasporti locali, tra le vittime ci sono 17 uomini, 18 donne e 7 bambini, tra cui una bambina di 10 mesi.

L'autobus stava viaggiando dalla città di Gqeberha, nella Provincia del Capo Orientale, verso lo Zimbabwe. A bordo c'erano infatti molti lavoratori di questo paese che stavano rientrando a casa, insieme a molti altri del Malawi, i quali giunti a destinazione avrebbero proseguito il viaggio a bordo di un altro autobus.

Il veicolo si trovava su un tratto montuoso dell'autostrada, nei pressi di un tornante, quando il conducente avrebbe perso il controllo. Così il bus è uscito di strada ed è precipitato lungo un pendio, ribaltandosi.

Il governo provinciale del Limpopo ha riferito che le operazioni di soccorso sono andate avanti fino alla tarda notte di domenica. Oltre alle persone decedute, molte sono rimaste seriamente ferite e sono state trasportate in diversi ospedali. Un bambino in gravi condizioni è stato portato via in elisoccorso.

Non sono ancora note le cause dell'incidente, ma è stata avviata un'indagine. Nei primi rilievi si è parlato di un possibile colpo di sonno del conducente o di un guasto meccanico.

La governatrice del Limpopo, Phophi Ramathuba, si è recata sul luogo della tragedia, per poi visitare i sopravvissuti in ospedale. In un comunicato ufficiale, il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa ha espresso "le sue condoglianze alle nazioni dello Zimbabwe e del Malawi che hanno perso dei loro cittadini".

Non è il primo incidente del genere che si verifica nella provincia del Limpopo. L'anno scorso, infatti, 45 persone sono morte quando l'autobus su cui viaggiavano è caduto da un ponte, finendo in un burrone. L'unica sopravvissuta è stata una bambina di 8 anni.

Esteri
