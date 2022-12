Bus di migranti ‘scaricati’ davanti alla residenza di Kamala Harris per la Vigilia di Natale Tre pullman carichi di migranti sono stati inviati davanti alla residenza della vicepresidente Usa Kamala Harris dal Texas, per protestare contro le politiche migratorie della Casa Bianca.

A cura di Annalisa Cangemi

Un gruppo di migranti è stato ‘scaricato' davanti alla residenza di Kamala Harris per la Vigilia di Natale. Dal Texas sono stati inviati tre pullman carichi di persone di fronte alla casa della vicepresidente Usa.

Si tratta dell'ennesimo attacco da parte dei governatori degli Stati repubblicani del Sud contro l'amministrazione di Joe Biden, in protesta contro la politica della Casa Bianca sull'immigrazione. I migranti, vestiti con indumenti leggeri e del tutto inadeguati alle temperature gelide della capitale, secondo i media locali, arrivano proprio dal Texas.

Il governatore Greg Abbott, in prima linea nella battaglia contro l'amministrazione federale, ha già inviato in passato altri due pullman carichi di migranti, così come avevano già fatto prima di lui i colleghi repubblicani Doug Ducey della Florida e Ron DeSantis, governatore della Florida e aspirante candidato Gop alla Casa Bianca. Per repubblicani è una reazione necessaria per dare un chiaro segnale all'amministrazione Biden, in dissenso con le politiche di accoglienza dei democratici americani.

I migranti, una volta giunti al Naval Observatory, a Washington, dove Harris vive, sono stati subito soccorsi con coperte e cibi caldi e trasportati in una chiesa nelle vicinanze. Il Texas deve gestire in questi giorni una nuova ondata di arrivi di immigrati, che cercano di entrare negli Stati Uniti per iniziare una nuova vita: negli ultimi giorni, a causa del gelo, i soccorsi sono resi più complicati per la mancanza di strutture idonee ad accoglierli.