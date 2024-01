Brasile, camion si ribalta e riversa acido tossico nell’acqua: fornitura idrica interrotta L’incidente a Joinville, nel sud del Brasile. Nei video circolati sui social si vede una densa schiuma tossica invadere il Rio Seco, un ruscello che sfocia nel fiume Cubatão. Le autorità hanno dichiarato l’emergenza locale nella città di 600mila abitanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

La città brasiliana di Joinville è in emergenza da lunedì mattina, 29 gennaio, quando un camion che trasportava litri di acido solfonico si è schiantato in un burrone, a Serra Dona Francisca, e ha finito per scaricare la sostanza chimica in un ruscello, il Rio Seco, che sfocia nel fiume Cubatão, le cui acque riforniscono 34 quartieri del comune. Per evitare la contaminazione del prodotto che arriva ai rubinetti della popolazione, la fornitura idrica è stata interrotta a decine di quartieri della città di 600mila abitanti nel Brasile meridionale.

L'acido solfonico viene utilizzato come base per la produzione, principalmente, di detersivi in ​​polvere o liquidi detergenti. È efficace nella rimozione dello sporco e reagisce bene con il grasso.. La sostanza forma anche molta schiuma quando esposta. E non a caso nelle immagini circolate sui social si vede una densa schiuma bianca ricoprire il ruscello a seguito dell'incidente.

Secondo la polizia l'identificazione esatta del materiale trasportato nel camion e finito in acqua è acido alchilbenzensolfonico Secondo il sistema di emergenza chimica della São Paulo Environmental Company (Cetesb), basato sulla scheda tecnica di sicurezza del prodotto chimico (Fispq), le persone dovrebbero "evitare il contatto con l'acido". In caso di "avvelenamento per contatto con il liquido – secondo la scheda – può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi e, se ingerito, provocare nausea".

Dopo che le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza e chiuso un impianto di trattamento delle acque per evitare la contaminata della rete idrica, gli abitanti di Joinville hanno invaso i supermercati per assicurarsi la fornitura di acqua, come riporta anche il quotidiano brasiliano O Globo.

Intanto la Polícia Civil ha fatto sapere che Divisione Crimini Ambientali di Joinville ha già avviato un'indagine per determinare le cause e le responsabilità dell'incidente che ha coinvolto il camion.