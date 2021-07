Brasile, Bolsonaro ricoverato in ospedale: possibile intervento d’urgenza È stato ricoverato per alcuni dolori addominali che hanno rivelato un occlusione intestinale, il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che nelle prossime ore potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza a San Paolo. In uno scatto immortalato nel suo letto d’ospedale ha voluto rassicurare tutti sul suo stato di salute.

A cura di Chiara Ammendola

Raggiungerò probabilmente nella notte l'ospedale Vila Nova Star, a San Paolo, dove probabilmente sarà sottoposto a un intervento d'urgenza, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro che nelle scorse ore era finito in Pronto Soccorso presso l'ospedale delle forze armate di Brasilia (HFA) per un dolore all'addome che lamentava da diversi giorni così come dei singhiozzi persistenti. Il chirurgo Antonio Luiz de Macedo, che ha operato il presidente nel 2018 dopo la coltellata all'addome ricevuta in un agguato, ha parlato di un ostruzione intestinale che richiederà probabilmente un intervento chirurgico.

"A seguito degli esami eseguiti presso l'HFA di Brasilia, il dottor Macedo, il medico responsabile degli interventi chirurgici sull'addome del Presidente della Repubblica, a seguito dell'attacco del 2018, ha riscontrato un'ostruzione intestinale e ha deciso di costringerlo a San Paolo per ulteriori test per definire la necessità, o meno, di un intervento chirurgico d'urgenza", si legge nella nota del Palácio do Planalto.

Il presidente Bolsonaro ha commentato sui social media il suo stato di salute e ha colto l'occasione per criticare i suoi avversari politici. "Un'altra sfida, conseguenza del tentativo di assassinio promosso da un ex membro del PSOL, braccio sinistro del PT, per impedire la vittoria di milioni di brasiliani che volevano cambiamenti per il Brasile. Un attacco crudele non solo contro di me, ma contro il nostro democrazia", ​​ha scritto sui social dove ha poi condiviso anche una foto dal letto di ospedale. Ancora non sono chiari i motivi del ricovero: alcuni hanno ipotizzato che possa trattarsi della massiccia dose di farmaci che il leader brasiliano sta assumendo dopo un intervento ai denti. Ma lo stesso Bolsonaro ha ipotizzato un collegamento con l'accoltellamento all’addome subito durante la campagna presidenziale del 2018.