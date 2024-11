Borsa di un passeggero vola via dalla stiva e colpisce elica dell’aereo, effettuato atterraggio di emergenza Un aereo Aerocord Let L-410 ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Melinka in Cile dopo che la borsa di uno dei passeggeri ha colpito l’elica destra del velivolo. Secondo quanto reso noto, la stiva non era stata chiusa correttamente. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Un aereo di tipo Aerocord Let L-410 ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Melinka in Cile dopo che la borsa di un passeggero ha colpito il motore destro del velivolo in partenza. La stiva, secondo quanto ricostruito, non era stata correttamente chiusa al momento dell'imbarco dell'aereo prima del decollo.

I passeggeri si sono imbarcati normalmente sul volo poi atterrato all'aeroporto di Melinka, ma a quanto pare la borsa di una delle persone a bordo dell'aereo ha impedito la corretta chiusura della stiva. Quando l'aereo è stato pronto per decollare, al termine di tutte le procedure di imbarco, la borsa in stiva ha travolto l'elica destra. L'impatto ha costretto il pilota a cimentarsi in un atterraggio di emergenza per verificare i danni al velivolo e per capire cosa sia accaduto in fase di decollo.

Stando a quanto poi verificato dopo l'atterraggio di emergenza, l'incidente sarebbe stato causato da un errore nella chiusura della stiva dopo aver caricato i bagagli di tutti i passeggeri che dovevano salire a bordo del volo. L'accaduto è stato ripreso in un video pubblicato sui social network e diventato in breve virale. L'urto della borsa contro l'elica ha causato un'interruzione di pochi secondi.

Poco dopo, l'elica ha ripreso a funzionare, ma si è reso necessario l'atterraggio di emergenza per verificare che vi fossero ancora le condizioni di sicurezza per tornare in volo. Tanta paura, insomma, per i passeggeri a bordo che però hanno potuto tirare un sospiro di sollievo poco dopo l'atterraggio. Ad avere la peggio, verrebbe da dire "per fortuna", è stato proprio lo sfortunato passeggero la cui borsa è volata via dalla stiva, precipitando di fatto nel vuoto ripresa dalle telecamere.

L'accaduto è oggetto di verifiche da parte dello staff di volo, che però propende per l'ipotesi dell'incidente causato da una stiva chiusa male.