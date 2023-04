Bimbo trovato morto nella bocca di un alligatore: il papà ha ucciso anche la mamma con 100 coltellate Thomas Mosley, di St. Petersburg, in Florida, è accusato di aver ucciso la sua compagna con oltre 100 coltellate e il loro bambino di 2 anni, il cui corpo senza vita è stato trovato nella bocca di un alligatore. Indagini in corso.

Prima ha ucciso la compagna con oltre 100 coltellate, poi non ha risparmiato neppure il loro bambino di 2 anni, il cui cadavere è stato ritrovato alla fine della scorsa settimana nella bocca di un alligatore.

Continuano in Florida le indagini sulla morte del piccolo Taylen Mosley e di sua madre, Pashun Jeffery, 20 anni. Delitti per i quali è accusato il padre della giovanissima vittima, Thomas Mosley, 21 anni. La furia omicida dell'uomo sarebbe scattata mercoledì scorso al termine della sua festa di compleanno, non appena gli invitati hanno lasciato la sua casa a St. Petersburg secondo quanto riportato dal Tampa Bay Times.

Il corpo di Pashun è stato trovato giovedì sul pavimento del bagno accanto a un'impronta di scarpa insanguinata. A lanciare l'allarme è stata la mamma della ragazza, che non aveva sue notizie dalla sera precedente. Una volta trovato il cadavere della 20enne, le forze dell'ordine si sono messi sulle tracce del figlio Taylen, che è stato infine trovato nella bocca di un alligatore vicino al Lago Maggiore nei pressi del Dell Holmes Park: l'animale è stato ucciso a colpi di pistola per consentire il recupero del corpo. Ma ancora non si conoscono le circostanze della sua morte.

I dettagli della vicenda sono stati rivelati dopo che Mosley è stato arrestato e accusato di due capi di omicidio di primo grado: l'uomo avrebbe accoltellato la compagna più di 100 volte nel bagno del suo appartamento di Lincoln Shores, poi avrebbe ucciso il figlio.

Secondo quanto ricostruito finora, gli ospiti hanno lasciato la festa di compleanno verso le 17:15 di mercoledì, con Taylen e i suoi genitori ancora nell'appartamento. Mosley è andato via verso le 20:40, dirigendosi nella zona del Lago Maggiore, nei pressi del Parco Dell Holmes, dove il figlio è stato successivamente ritrovato morto. Poi è andato a casa di sua madre, dove è arrivato verso le 21:00, con "gravi lacerazioni" su mani e braccia.

Ricoverato poi al St. Anthony's Hospital, i medici hanno definito le sue ferite "coerenti con quelle causate dallo scivolamento durante un attacco di coltello", secondo il documento. A quel punto sono scattate le ricerche prima della compagna e poi del bimbo.