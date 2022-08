Bimbo scivola dal sedile della giostra e viene sbalzato via: morto. Era seduto in un posto per adulti I risultati dell’inchiesta sulla morte di Eugene Mahuarikia al Rye Easter Carnival di Melbourne del 2017. Il bimbo era particolarmente alto per la sua età per questo era stato fatto salire in un sedile non idoneo sulla giostra.

A cura di Biagio Chiariello

Un bambino di 6 anni è morto dopo essere scivolato via dal sedile della giostra appena partita ed è stato sbalzato via mentre la macchina era in funzione. Questo il risultato definito dell'inchiesta in Australia sulla tragedia che nel 2017 ha visto vittima il piccolo Eugene Mahuarikia al Rye Easter Carnival di Melbourne: stando a quanto ricostruito il piccolo era più alto dei bambini della sua età e per questo gli era stato assegnato un posto "da grandi" nella sua giostra preferita (Cha Cha, conosciuta anche come Twist) una sorta di ottovolante.

Quel giorno Eugene ha fatto la fila con un bambino più giovane – che era troppo basso ma è comunque stato autorizzato a salire – e gli è stato permesso di accedere essendo alto un metro e trenta risultava piuttosto alto per la sua età, per questo lo hanno fatto salire in un posto "esterno", solitamente riservato agli adulti o ai ragazzi più grandi.

Non appena la giostra ha iniziato a girare Eugene è scivolato fuori dal suo sedile ed è finita all'esterno della cabina, resistendo per un po'. Alcuni testimoni hanno detto che l'attrazione stava girando più velocemente di quanto non fosse stato in occasioni precedenti.

Il piccolo è rimasto aggrappato per alcuni momenti ma alla fine ha perso la presa ed è stato sbalzato fuori. Ha sbattuto la testa e il soccorso immediato e il trasporto in ospedale sono stati inutili. Il macchinario che lo teneva in vita è stato disattivato il 21 aprile 2017. Il dramma è avvenuto sotto gli occhi dei genitori di Eugene.

"Il Cha Cha è un esempio di molte di quelle giostre che sono divertenti perché percepite come pericolose" ha detto un avvocato che assisteva il medico legale Rachel Ellyard. Ha aggiunto che i genitori lasciano spesso i bambini da soli su queste giostre perché "dovrebbero essere al sicuro, nonostante diano il brivido di essere pericolose". "C'è un'aspettativa generale che sia funzionante, sicura e che il personale che gestisce le macchine sia addestrato" ha aggiunto.