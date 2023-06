Bimbo prende la pistola del padre in casa e uccide la sorellina di 4 anni: dramma in Usa Secondo la polizia, l’uomo ha affermato che conservava l’arma su uno scaffale alto all’interno di un armadio. Il minore però probabilmente sapeva dove trovarla e ha sparato accidentalmente alla bimba di 4 anni.

Una bambina di soli 4 anni è morta in casa su dopo essere stata raggiunta da colpi di arma da fuoco sparati accidentalmente dal fratello, un minore che ha trovato e usato a pistola che il padre teneva nell’abitazione di famiglia. È l’ennesima tragedia legata all’uso delle armi negli Stati Uniti e costata la vita alla piccola Camila Ariana Duarte.

La tragedia si è consumata mercoledì mattina in una casa di River Grove, sobborgo di Chicago, nello stato dell'Illinois. L’allarme è scattato intorno alle 10 del mattino quando i servizi di emergenza medica sono stati allertati per una bimba colpa da arma da fuoco. I paramedici accorsi sul posto hanno tentato inutilmente di salvare la piccola ma si sono dovuto arrendere dichiarandone il decesso poco dopo.

Il padre della piccola colpita ha detto che era fuori casa al momento degli spari mortali ed è stato un altro figlio a chiamarlo raccontandogli cosa era accaduto. L’uomo ha subito chiamato il numero di emergenze e sul posto sono accorsi sanitari e polizia. In quel momento la piccola era già in condizioni gravissime. È stata trasportata in ospedale al Loyola University Medical Center, dove però è morta poco dopo, secondo quando comunicato dall'ufficio del medico legale della contea di Cook.

La polizia locale ha spiegato che il padre della bambina uccisa possiede un porto d’armi valido con relativa licenza di trasporto e sta collaborando alle indagini. Secondo la polizia, l’uomo ha affermato che conservava l’arma su uno scaffale alto all’interno di un armadio. Il minore però probabilmente sapeva dove trovarla e l’ha presa sparando. Le indagini sul caso proseguono per accertare nel dettaglio i fatti e le responsabilità della tragedia ma la polizia mantiene il riserbo