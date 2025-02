Bimbo Inciampa nella lavastoviglie aperta e rimane infilzato su un coltello: “Paralisi evitata per 1 mm”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Una tranquilla giornata in casa si stava per trasformare in tragedia per un bambino australiano di 10 anni rimasto letteralmente infilzato in un grosso coltello da cucina dopo essere caduto nella lavastoviglie aperta. Il terribile incidente domestico nella casa di famiglia a Mandurah nell'Australia Occidentale, mentre il piccolo si stava preparando un toast.

Qualcuno aveva lasciato incautamente la porta della lavastoviglie aperta e il minore non si è accorto del pericolo inciampando e cadendo all'indietro sull'elettrodomestico che era già parzialmente riempito con stoviglie e posate. Tra queste anche un grosso coltello da cucina che un famigliare aveva messo nel cestello con la punta rivolta verso l'alto. In un attimo il minore ci è caduto sopra rimanendo infilzato con la schiena.

La lama gli è si conficcata nellaspina dorsale, molto vicino al midollo spinale e solo per un millimetro il bambino è scampato a una paralisi permanente. Le immagini degli esami diagnostici diffusi dalla famiglia e dall'ospedale dimostrano quanto profondamente il coltello si sia conficcato nel corpo e quanto abbia rischiato il piccolo.

Anche i familiari avevano temuto il peggio trasportandolo subito in ospedale. Vista la gravità dei fatti, il minore è stato trasportato al Perth Children's Hospital, dove il coltello è stato rimosso da chirurghi ortopedici e neurochirurghi specializzati durante una delicata operazione. L'intervento chirurgico è perfettamente riuscito e il bambino non ha riportato nessun danno permanente e ora si è ripreso ma gli stessi medici hanno affermato che è sfuggito alla paralisi per un solo millimetro.

La mamma ha affermato ai giornali locali di essere estremamente grata per le cure ricevute dal figlio, ma ha esortato gli altri a fare attenzione a non mettere i coltelli rivolti verso l'alto nelle lavastoviglie. "Riempire la lavastoviglie è un'operazione così banale che la maggior parte delle persone non ci pensa quando lo fa, ma il nostro caso dimostra come anche le azioni più piccole possano avere un impatto enorme", ha affermato la donna.