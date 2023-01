Bimbo gigante nasce da parto record in Brasile: pesa 7 chili e mezzo ed è alto 60 centimetri Angerson è venuto alla luce con un cesareo: all’ospedale Padre Colombo di Parintins, nello Stato dell’Amazzonia: ma il “record” di sempre del neonato più grande spetta a un “piccolo” nato in Italia nel 1955.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna in Brasile ha dato alla luce un bambino che misura quasi 60 cm e pesa oltre 7 kg. Angerson Santos è venuto al mondo tramite taglio cesareo all'ospedale Padre Colombo di Parintins, nello Stato dell'Amazzonia, mercoledì 18 gennaio. Sua madre, Cleidiane Santos dos Santos, 27 anni, era andata all'ospedale per una visita ostetrica di routine.

Ma i medici si sono resi subito conto che il nascituro era "troppo grande per lei" per farlo nascere con un parto naturale, quindi hanno deciso di trattenerla per un cesareo. I chirurghi hanno eseguito l'intervento il giorno successivo e Angerson è nato: 7,328 chilogrammi di peso per 59 centimetri di altezza.

Il ‘piccolo' è stato messo in un'incubatrice ma è in condizioni stabili e non presenta anomalie, secondo i medici dell'ospedale.

Angerson è così grande che tutti i vestitini che i genitori gli hanno comprato non vanno bene, così l'ospedale ha lanciato una raccolta fondi per aiutare la famiglia. La struttura ha fatto sapere che è alla ricerca di pannolini e vestiti extra-large per bambini di età compresa tra nove mesi e un anno.

Angerson ha battuto il precedente record per lo Stato dell'Amazzonia stabilito da Pedro Aluizio, nato a Parintins nel 2014: pesava 6,74 chilogrammi ed era alto 57 centimetri. Prima di allora, il record era detenuto da un bambino nato nel comune nel 2011 che pesava 6,12 chilogrammi e misurava 56 centimetri. Ma secondo il Guinness World Records, il bambino più pesante di sempre è il figlio della signora Carmelina Fedele, nato ad Aversa, in provincia di Caserta, nel settembre 1955: pesava ben 10,2 chilogrammi.