Bimbo di due cade dalle braccia del padre mentre sale le scale mobili al centro commerciale: morto L’incidente è avvenuto nel centro commerciale Town Center di Aurora, nello Stato USA del Colorado, intorno alle 16:30 di domenica scorsa. I testimoni affermano che il bambino e suo padre erano su una scala mobile al secondo piano quando è avvenuta la tragedia. Jhovany De La Cruz-Perez, è stato portato in condizioni critiche al vicino ospedale, dove è deceduto.

A cura di Biagio Chiariello

La polizia di Aurora, Colorado, sta indagando sulla tragica morte di un bambino di due anni, che "è caduto dalle braccia di suo padre" mentre si trovava su una scala mobile in un centro commerciale nella città americana nel pomeriggio di domenica 25 luglio. Stando al racconto dei testimoni il piccolo si sarebbe lanciato in avanti, facendo perdere la presa al padre finendo per precipitare nel vuoto dal secondo piano, secondo CBS Denver. Il piccolo Jhovany De La Cruz-Perez, come è stato confermato dall'ufficio del coroner della contea di Arapahoe, è stato portato in un vicino ospedale in condizioni critiche, dove è morto nella mattinata di ieri.

"Ero in uno dei negozi di scarpe e ho sentito un sacco di urla, ho sentito una signora gridare, poi dal nulla il proprietario del negozio è corso fuori era al telefono l'ho sentito dire, che è successo qualcosa" ha detto Cesar Solorzano, presente al centro commerciale al momento della tragedia, a CBS Denver. I testimoni affermano di aver visto il bambino che giaceva privo di sensi sul pavimento del centro commerciale mentre arrivava il personale di emergenza. Purtroppo non è stato possibile salvargli la vita. Un altro cliente ha visto la scena straziante come "un promemoria per tenere letteralmente stretti i tuoi figli". "È solo un promemoria per i genitori, non puoi mai essere troppo al sicuro in queste situazioni", ha aggiunto all'emittente locale.

Le indagini sul dramma sono attualmente in corso, ma le autorità ritengono che si sia trattato di un tragico incidente.