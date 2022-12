Bimbo di 8 anni cade in un pozzo profondo 17 metri: corsa contro il tempo in India per salvarlo Un bimbo di 8 anni, Tanmay Diyawar, è caduto in un pozzo a 17 metri di profondità e immerso nel fango mentre stava giocando nello stato del Madhya Pradesh, in India. Operazioni di salvataggio in corso: “Stamo scavando ma ci vorrà tempo perché ci sono molte pietre”.

A cura di Ida Artiaco

Ore di apprensione in India, dove un bambino di 8 anni, Tanmay Diyawar, è caduto in un pozzo a 17 metri di profondità e immerso nel fango. È successo ieri intorno alle 17 nel villaggio di Mandavi, nello stato centrale del Madhya Pradesh.

Le operazioni di soccorso stanno andando avanti ormai da più di 16 ore: il piccolo sarebbe inciampato nel pozzo, scavato di recente, mentre stava giocando, come ha confermato Anil Soni, responsabile della stazione di polizia di Aathner.

I soccorritori, che gli stanno fornendo ossigeno, hanno affermato che le condizioni di Tanmay sono stabili: lo stanno monitorando tramite una telecamera, con una equipe medica presente sul posto, mentre le macchine continuano a scavare per portarlo di nuovo alla luce.

Secondo le autorità, l'operazione durerà ancora almeno 4 o 5 ore, per arrivare a 13 metri di profondità e poi capire come procedere. "Ci vuole più tempo di quanto ci aspettassimo perché ci sono pietre. Abbiamo chiamato una macchina demolitrice di notte per romperle", ha fatto sapere il magistrato distrettuale aggiuntivo di Betul (ADM) Shyamendra Jaiswal.

Disperato il papà del bimbo, Sunil Sahu, che al quotidiano The Hindu ha detto: "Mia figlia di 12 anni lo ha visto e mi ha informato che era caduto nel pozzo. Ci siamo subito precipitati. Respirava e abbiamo ascoltato la sua voce".

I pozzi artesiani sono molto diffusi nelle campagne indiane, ma poiché vengono quasi sempre lasciati scoperti, costituiscono un serio pericolo soprattutto per i bambini, causando ogni anno numerosi incidenti di questo tipo.

Solo qualche mese fa, a giugno, si era temuto il peggio per un bambino di 11 anni Rahul Sahu, anche lui precipitato in un pozzo artesiano mentre giocava vicino casa, ma che è stato salvato dopo 5 giorni di ricerche: alle operazioni avevano partecipato 500 persone.

La stessa sorte non è invece toccata a Sujith Wilson, bimbo di due anni precipitato in un pozzo abbandonato a Tamil Nadu nel 2019. Il suo cadavere è stato recuperato al termine del quarto giorno di operazioni di salvataggio, che avevano coinvolto oltre 500 persone. L’intervento in quel caso era stato rallentato a causa del maltempo e della conformazione del terreno.