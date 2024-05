Bimbo di 7 anni ingerisce matita di 10 centimetri senza alcun danno: “Caso strano e unico”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Un bambino di 10 anni ha ingerito una matita di ben 10 centimetri senza riportare alcun danno o effetto collaterale. Un caso talmente strano da attirare l'attenzione dei medici, che l'hanno studiato e che ne hanno parlato sulla rivista specializzata Radiology Case Reports. Il fatto è avvenuto in Nepal, dove il bimbo ha aspettato 4 ore prima di chiedere ai genitori di rivolgersi a degli specialisti.

Non è chiaro il motivo per cui il giovane protagonista di questa vicenda abbia ingerito la matita, ma per medici del Kathmandu Medical College and Teaching Hospital si può ritenere che questo sia il primo caso al mondo di questo tipo. Quando è arrivato al pronto soccorso, il bambino è stato sottoposto a raggi X al torace e all'addome che hanno rivelato che la matita era letteralmente conficcata nel suo stomaco. Tuttavia, non presentava alcun fastidio.

Il bambino è stato tenuto sotto osservazione per otto ore, gli è stato consigliato di bere molti liquidi e gli è stato permesso di mangiare solo una banana. Una seconda scansione ha poi mostrato che la matita si era spostata vicino alla giunzione ileocecale, una valvola muscolare che separa l’intestino tenue e l’intestino crasso. Avrebbe dovuto sottoporsi ad un'altra radiografia otto ore dopo, ma durante l'attesa, la madre ha fatto sapere che improvvisamente il figlio aveva espulso integralmente la matita.

I medici hanno confermato che era così e una terza scansione non ha trovato tracce dell'oggetto nel tratto gastrointestinale. Il bambino è stato dimesso il giorno successivo e non è stato necessario alcun tipo di controllo successivo. Scrivendo sulla rivista Radiology Case Reports, i medici hanno affermato che l'ingestione di "corpi estranei" è comune tra i bambini di età compresa tra i sei mesi e i sei anni. Circa l'80-90% dei casi di "corpi estranei gastrointestinali" scompaiono involontariamente senza che sia necessario alcun intervento. Tuttavia – hanno aggiunto – può essere "molto difficile" che un corpo estraneo lungo e affilato passi naturalmente a causa di quattro importanti restringimenti nell'addome.