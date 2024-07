Pedofilo getta bimbo da dirupo di 30 metri per non essere denunciato, il piccolo si salva e lo incastra

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Per non essere denunciato e scoperto come molestatore di minori, dopo aver violentato una bambina, un uomo inglese aveva gettato il fratellino di 10 anni della piccola da un dirupo alto oltre 30 metri ma il piccolo si è salvato e lo ha incastrato, portandolo ora alla condanna. La terribile storia arriva dall’Inghilterra dove oggi il tribunale della Oxford Crown Court ha condannato all'ergastolo Anthony Stocks, 54enne di Goring nell'Oxfordshire.

L’uomo è stato ritenuto colpevole di tentato omicidio del bambino e di sei capi d'imputazione per reati sessuali su minori, tra cui lo stupro di una bambina di età inferiore ai 13 anni, e gli è stata imposta una pena minima di 20 anni di carcere. I fatti che gli vengono contestati risalgono a due anni fa quando, secondo il tribunale britannico, tentò di uccidere il bambino perché temeva che potesse denunciarlo dopo che la sorella del minore si era confidata sugli abusi subiti per mano del 54enne.

Secondo la polizia inglese, dopo che la ragazzina si è confidata con il fratello, il minore aveva fatto "tutto il possibile per cercare di impedire che gli abusi continuassero" e per questo era stato preso di mira dall’uomo. Il 24 settembre del 2022 portò con una scusa il minore sopra la scogliera Ovingdean, vicino a Brighton, spingendolo giù.

Il piccolo fece un volo nel vuoto di circa 30 metri ma incredibilmente è sopravvissuto ed è riuscito a denunciare il suo aguzzino. "Le sue ferite erano estese ma era cosciente e quelle urla e quei suoni mi accompagneranno per il resto della mia vita" ha raccontato uno dei soccorritori che ha assistito il bimbo ai piedi della parete rocciosa alta 30,5 metri.

Interrogato dalla polizia, l’uomo aveva detto che il minore era caduto dalla scogliera dove lui lo aveva portato per ammirare il panorama, che appariva in un film. Indagando sui fatti, però, gli inquirenti hanno scoperto che in realtà era un gesto volontario del 54enne contro il minore che aveva scoperto che la sorella era stata abusata sessualmente da Stocks per tre anni. Non solo, l'uomo pare avesse provato a ucciderlo anche in precedenza senza riuscirci. "Il bimbo aveva ferite catastrofiche in tutto il corpo, ma ha avuto una ripresa straordinaria” hanno raccontato dalla polizia elogiando entrambi i fratelli per il loro coraggio.