Ennesimo dramma legato alla diffusione delle armi in Usa dove un bimbo di soli 5 anni ha sparato e ucciso la cugina di 9 anni con la pistola che poco prima gli aveva consegnato il fratello della vittima, un ragazzino di 12 anni. Il dramma si è consumato mercoledì scorso all’interno di un’abitazione di Filadelfia, nello stato della Pennsylvania. La vittima è la piccola Nyssa Davis, colpita da un solo proiettile che l’ha raggiunta alla nuca, sparato accidentalmente o forse per gioco dal cuginetto più piccolo. Per la piccola purtroppo inutili i successivi soccorsi medici da parte dei paramedici che l’hanno trasportata d’urgenza in pronto soccorso: la bimba è morta poche ore dopo i fatti in ospedale.

Per la tragedia ora sono indagati e arrestati per omicidio colposo il dodicenne, per aver dato la pistola al bambino di cinque anni mentre stavano giocando, e il padre del ragazzino e della vittima, il 39enne Blake Davis, che è proprietario dell’arma e l’avrebbe lasciata incustodita in casa. Come emerso dalle indagini della polizia locale, inoltre, al momento dei fatti i tre bambini erano da soli in casa e nessuno si stava occupando di loro. Per questo l’uomo è anche accusato di aver messo in pericolo i minori

“Il padre l’amava da morire, so che in questo momento è distrutto” ha dichiarato la madre della piccola vittima ai media locali dopo una veglia di preghiera per la piccola Nyssa. La madre della bimba, separata dal padre, non viveva con loro. Nyssa, il fratello e il padre vivevano in una casa in affitto con l’uomo e la ragazza di questo. In casa oltre all’arma usata, la polizia ha trovato anche un’altra pistola.