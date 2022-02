Bimbo di 2 anni annega in piscina sul set fotografico: sua madre stava posando per OnlyFans Un bimbo di 2 anni è annegato nella piscina di una villa usata come set per un servizio fotografico destinato a un sito per adulti. Sua madre, la modella 26enne Wiyada Pontawee, stava lavorando quando si è verificato il tragico incidente.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un bimbo di due anni è morto per annegamento nella piscina di una villa di Pattaya, in Thailandia, il giorno di San Valentino. In quel momento, sua madre, modella per OlnyFans, stava scattando alcune foto per un servizio fotografico. Quando è avvenuta la tragedia, la 26enne Wiyada Pontawee non ha potuto fare nulla per salvare il figlioletto caduto in acqua. Presenti sul luogo dell'incidente almeno altre 10 modelle, impegnate nella redazione del medesimo servizio fotografico. Il piccolo era rimasto a giocare insieme al fratellino e al figlio di un'altra ragazza immagine lì presente.

Il piccolo Chawanakon avrebbe compiuto tre anni due giorni dopo San Valentino. Quando è annegato, si trovava insieme agli altri bambini ma senza la supervisione degli adulti che stavano invece lavorando all'interno della villa. Il primo soccorritore è stato proprio il padre del piccolo, che si è tuffato in piscina per recuperarlo. Nonostante l'intervento, per il bimbo di due anni non vi è stato nulla da fare. I medici hanno provato ad eseguire manovre di emergenza per rianimarlo, ma a nulla sono valsi i tentativi. Trasportato in ospedale d'urgenza, è stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo.

Distrutta la madre del piccolo che al momento della tragedia stava lavorando. "Ho il cuore spezzato, non voglio più vivere" ha dichiarato alla stampa locale. Il padre del bambino ha raccontato ai soccorsi che al momento della tragedia si trovava sul set insieme alla moglie ma ha sentito le urla e ha visto il figlio in piscina. A quel punto è intervenuto per salvarlo, ma era già troppo tardi. Quando l'uomo ha portato il corpicino senza vita del bambino all'interno della residenza, la madre ha chiamato i soccorsi per salvargli la vita. Le forze dell'ordine, dopo aver ascoltato i genitori del piccolo, non ha aperto un'indagine su quanto accaduto.