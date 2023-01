Bimba di 3 anni trovata morta in lavatrice a Parigi, inquirenti ipotizzano soffocamento Si indaga senza sosta sulla morte della bambina di 3 anni trovata all’interno di una lavatrice in un appartamento di Parigi. Gli inquirenti ipotizzano un decesso avvenuto per soffocamento.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Aveva festeggiato il compleanno meno di una settimana fa la bambina di soli 3 anni trovata morta all'interno di una lavatrice in un appartamento di Parigi. Una scoperta che ha sconvolto la città, un omicidio sul quale si sta indagando senza sosta da giovedì, quando i genitori della piccola hanno lanciato l'allarme.

La bambina, la cui identità non è stata ancora resa nota, è stata trovata giovedì sera all'interno di un appartamento situato nel ventesimo arrondissement della capitale francese. È stato il padre, 48 anni, preoccupato perchè non trovava più la piccola in casa, a rinvenire il corpo della figlia nella lavatrice. Agli agenti di polizia ha raccontato di aver cenato con la moglie 37enne e il figlio 18enne, il più grande dei cinque, e poi di essersi messo alla ricerca della più piccola di casa.

La bambina aveva celebrato il suo compleanno meno di una settimana fa. I fratelli l'avevano festeggiata in famiglia come sempre accade in queste occasioni, poi la tragedia avvenuta giovedì sera quando la piccola è stata ritrovata in fin di vita all'interno del cestello della lavatrice.

L'elettrodomestico non era stato messo in moto, ma quando il padre ha aperto lo sportello ha trovato la piccola esanime. Immediata la richiesta d'aiuto e il trasporto in ospedale che però non sono stati sufficienti a salvare la vita della bambina che è stata dichiarata morta poco dopo in nosocomio.

L'esame autoptico verrà effettuato nelle prossime ore ma una prima ispezione cadaverica non ha mostrato segni di violenza sul corpo della piccola. Per questo l'ipotesi principale è che sia stata soffocata. Al momento del ritrovamento in casa vi erano tutti i componenti della famiglia, e mentre i due genitori con il maggiore dei figli erano impegnati a cenare, gli altri quattro figli, di età compresa tra i 16 e 3 anni, erano nelle proprie camere. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.