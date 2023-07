Biden: “Putin ha già perso la guerra. Prigozhin? Deve stare attento a quello che mangia” “Non credo che la guerra in Ucraina possa continuare per anni, non credo che la Russia possa mantenerla per sempre”, ha detto il presidente Biden parlando da Helsinki dopo il suo incontro con i leader dei Paesi nordici.

Secondo il presidente americano Joe Biden, Putin ha già perso la guerra in Ucraina. Così Biden nella conferenza stampa a Helsinki con il presidente finlandese Sauli Niinisto dopo il summit con i leader nordici. La Russia, a suo dire, non può proseguire la guerra in Ucraina per anni e Putin "prima o poi deciderà che non è nell'interesse della Russia continuarla”.

Il presidente americano, parlando della Russia, dopo le nuove minacce da Mosca legate alla possibile consegna di F-16 occidentali all'Ucraina, ha minimizzato spiegando che non vede "prospettive reali" dell'uso dell'arma nucleare da parte del Cremlino. "Non credo che ci sia una reale prospettiva che Putin usi armi nucleari", ha detto Biden in conferenza stampa in Finlandia.

E ha detto anche che Prigozhin, il capo dei mercenari Wagner, "deve stare attento a ciò che mangia”. Nei giorni scorsi Mosca ha confermato un incontro tra Putin e Prigozhin dopo l’abortita rivolta del gruppo Wagner e il riferimento di Biden da Helsinki è un eventuale rischio di avvelenamento per il “cuoco di Putin”.

"Se fossi in lui sarei attento a quello che mangio, terrei sotto controllo il menù", la battuta di Biden rispondendo a una domanda riguardo Prigozhin, sottolineando che durante il vertice di Vilnius i leader hanno discusso di che cosa sia successo al leader di Wagner dopo il fallito tentativo di ammutinamento dell'esercito di mercenari russi. "Nessuno sa quello che potrà fare, non siamo neanche sicuri dove sia e in che relazioni si trovi – ha detto ancora – io non lo so, ma non credo che nessuno sappia per certo quale sarà il suo futuro".

Parlando dell’Ucraina, Biden ha detto che la controffensiva di Kiev probabilmente spingerà la Russia verso i negoziati, ha quindi assicurato che il Paese entrerà a far parte della Nato. Succederà quando la guerra con la Russia sarà finita.

"Nessun Paese può aderire alla Nato fintanto che c'è una guerra in corso o mentre il Paese viene attaccato. Altrimenti scoppierebbe la terza guerra mondiale”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti. Secondo Biden quindi, non è una questione che l'Ucraina non possa aderire alla Nato, ma di quando potrà aderire.

Tra le altre cose il presidente ha detto di essere "serio" sullo scambio di prigionieri per riportare a casa il reporter del Wsj Evan Gershkovoch. "Il processo (per liberarlo, ndr) è in corso", ha detto durante la conferenza stampa con il presidente Sauli Niinisto.